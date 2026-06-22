Z-воєнкор закликав росіян робити запаси: "В стране будет п#здец. Солярки нет, посевной - х#й. Закупаем соль, спички, тушенку. Готовимся к осени". ВIДЕО

Один із російських Z-"воєнкорів" записав істеричне відеозвернення, у якому закликав громадян РФ терміново скуповувати продукти першої потреби та готуватися до найгіршого сценарію вже цієї осені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист розкритикував заяви офіційних осіб Міноборони РФ та Кремля, які продовжують звітувати про те, що "все йде за планом".

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За словами пропагандиста, реальна ситуація в російських регіонах уже вийшла з-під контролю. Через тотальну відсутність дизельного пального та бензину в Сибіру та на Далекому Сході повністю зірвано аграрний сезон, а місцева влада не здатна впоратися з кризою. На тлі недавніх прильотів ракет по об'єктах у РФ, "воєнкор" прямо порадив росіянам розраховувати тільки на себе.

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