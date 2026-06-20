Жителі Підмосков’я скуповують пальне та зливають його в бочки: "В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали". ВIДЕО
У соцмережах місцеві жителі Московської області публікують кадри черг на автозаправних станціях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атак безпілотників на нафтопереробні підприємства РФ на відео видно великі черги з автомобілів біля АЗС.
Також місцеві жителі купують пальне на габаритний транспорт, після чого зливають його в каністри та бочки у зв'язку з обмеженнями на продаж пального в тару.
"В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали", - каже один із росіян на оприлюдненому відео.
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Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар20.06.2026 13:25 Відповісти Посилання
+10 Dmitriy Ivananets
показати весь коментар20.06.2026 13:26 Відповісти Посилання
+7 Fish Man
показати весь коментар20.06.2026 13:27 Відповісти Посилання
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