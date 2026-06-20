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Новини Відео Дефіцит пального Удар по НПЗ в Москві
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Жителі Підмосков’я скуповують пальне та зливають його в бочки: "В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали". ВIДЕО

У соцмережах місцеві жителі Московської області публікують кадри черг на автозаправних станціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атак безпілотників на нафтопереробні підприємства РФ на відео видно великі черги з автомобілів біля АЗС.

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Також місцеві жителі купують пальне на габаритний транспорт, після чого зливають його в каністри та бочки у зв'язку з обмеженнями на продаж пального в тару.

"В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали", - каже один із росіян на оприлюдненому відео.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

дефіцит (721) москва (1375) НПЗ (1049) паливо (938) пальне (230)
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Топ коментарі
+12
У кацапів є прислів'я: "Перед смертью не надышишься...".
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20.06.2026 13:25 Відповісти
+10
Вы всё врёти. Всё хорошо в Москве,никаких Дронов не было. Это всё ИПСО.
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20.06.2026 13:26 Відповісти
+7
еСВєО ідьот по плану. строго по графіку. (с)
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20.06.2026 13:27 Відповісти

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