Жителі Підмосков’я скуповують пальне та зливають його в бочки: "В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали". ВIДЕО

У соцмережах місцеві жителі Московської області публікують кадри черг на автозаправних станціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атак безпілотників на нафтопереробні підприємства РФ на відео видно великі черги з автомобілів біля АЗС.

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Також місцеві жителі купують пальне на габаритний транспорт, після чого зливають його в каністри та бочки у зв'язку з обмеженнями на продаж пального в тару.

"В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали", - каже один із росіян на оприлюдненому відео.

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