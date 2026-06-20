Жители Подмосковья скупают топливо и сливают его в бочки: "В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали"

В соцсетях жители Московской области публикуют кадры очередей на автозаправочных станциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия РФ на видео видны большие очереди из автомобилей возле АЗС.

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Также местные жители заправляют топливом крупногабаритный транспорт, после чего переливают его в канистры и бочки в связи с ограничениями на продажу топлива в тару.

"В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали", - говорит один из россиян на опубликованном видео.

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