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Новости Видео Дефицит топлива Удар по НПЗ в Москве
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Жители Подмосковья скупают топливо и сливают его в бочки: "В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали"

В соцсетях жители Московской области публикуют кадры очередей на автозаправочных станциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия РФ на видео видны большие очереди из автомобилей возле АЗС.

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Также местные жители заправляют топливом крупногабаритный транспорт, после чего переливают его в канистры и бочки в связи с ограничениями на продажу топлива в тару.

"В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали"- говорит один из россиян на опубликованном видео.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

дефицит (323) москва (3121) НПЗ (556) топливо (638) горючее (75)
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Топ комментарии
+8
У кацапів є прислів'я: "Перед смертью не надышишься...".
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20.06.2026 13:25 Ответить
+8
Вы всё врёти. Всё хорошо в Москве,никаких Дронов не было. Это всё ИПСО.
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20.06.2026 13:26 Ответить
+5
еСВєО ідьот по плану. строго по графіку. (с)
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20.06.2026 13:27 Ответить

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