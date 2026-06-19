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Украинский дрон поразил локомотив эшелона с топливом в Брянской области. ВИДЕО
Силы обороны Украины продолжают успешно уничтожать топливную логистику российских оккупационных войск не только на линии фронта, но и в глубоком тылу врага. Операторы ударных беспилотников провели успешную операцию на железнодорожной инфраструктуре в Брянской области РФ, поразив важный транспортный объект.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результативный удар по железнодорожному эшелону противника на территории России нанесли бойцы 413-го отдельного полка Сил системных технологий "Рейд" ВСУ.
"Удар БПЛА по локомотиву с ГСМ противника в районе с. Жудилово, Брянской области. Боевая работа операторов 413-го полка "Рейд", — говорится в комментарии к видеозаписи успешной атаки украинских воинов.
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