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Новости Видео Удары по логистике РФ
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Украинский дрон поразил локомотив эшелона с топливом в Брянской области. ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают успешно уничтожать топливную логистику российских оккупационных войск не только на линии фронта, но и в глубоком тылу врага. Операторы ударных беспилотников провели успешную операцию на железнодорожной инфраструктуре в Брянской области РФ, поразив важный транспортный объект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результативный удар по железнодорожному эшелону противника на территории России нанесли бойцы 413-го отдельного полка Сил системных технологий "Рейд" ВСУ.

"Удар БПЛА по локомотиву с ГСМ противника в районе с. Жудилово, Брянской области. Боевая работа операторов 413-го полка "Рейд", — говорится в комментарии к видеозаписи успешной атаки украинских воинов.

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Брянск (146) железная дорога (1475) дроны (7409) горючее (72)
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Топ комментарии
+9
А добить? Щоб все вигоріло...
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19.06.2026 11:38 Ответить
+8
Краще б в цистерни.
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19.06.2026 11:37 Ответить
+4
Усі незадоволені можуть піти і зробити краще.
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19.06.2026 11:43 Ответить

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