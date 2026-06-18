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Водители в оккупированном Севастополе вручную толкают свои автомобили, когда очередь на АЗС продвигается на несколько метров. ВИДЕО
Критический дефицит нефтепродуктов на территории временно оккупированного Крымского полуострова вынуждает местных автовладельцев идти на крайние меры, чтобы сэкономить остатки топлива. В сети появилась красноречивая видеозапись из Севастополя, которая наглядно демонстрирует масштабы топливного коллапса в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых очевидцами, запечатлена огромная очередь на одной из местных автозаправочных станций.
Примечательной деталью видео стало то, как ведут себя водители, ожидая своей очереди к заправочному пистолету. Чтобы не запускать двигатели и не тратить дефицитный бензин, они сами толкают свои автомобили каждый раз, когда очередь начинает продвигаться вперед на несколько метров.
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