Двое мужчин ночью сливают топливо из припаркованного автомобиля в оккупированном Донецке. ВИДЕО
В сети появилась запись с камер наружного наблюдения, запечатлевшая последствия острого дефицита горюче-смазочных материалов в оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как двое мужчин ночью подошли к одному из припаркованных автомобилей и с помощью шланга начали сливать топливо прямо из бака в заранее подготовленную канистру.
Местные паблики и авторы публикации отмечают, что этот случай - не единичный, а город накрыла настоящая волна подобных правонарушений, спровоцированная затяжным топливным кризисом.
"Донецк. Из-за перебоев с бензином начались массовые кражи, топливо ночью сливают прямо из баков", - говорится в описании к видео.
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+13 Николай Николаевич #334532
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+10 Серый Вовк
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+3 Alex K #531926
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