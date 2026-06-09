РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10611 посетитель онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 615 10

Двое мужчин ночью сливают топливо из припаркованного автомобиля в оккупированном Донецке. ВИДЕО

В сети появилась запись с камер наружного наблюдения, запечатлевшая последствия острого дефицита горюче-смазочных материалов в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как двое мужчин ночью подошли к одному из припаркованных автомобилей и с помощью шланга начали сливать топливо прямо из бака в заранее подготовленную канистру.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Местные паблики и авторы публикации отмечают, что этот случай - не единичный, а город накрыла настоящая волна подобных правонарушений, спровоцированная затяжным топливным кризисом.

Читайте: Дефицит бензина охватил уже 15 регионов России, - The Moscow Times

"Донецк. Из-за перебоев с бензином начались массовые кражи, топливо ночью сливают прямо из баков", - говорится в описании к видео.

Читайте также: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым вызвали дефицит бензина на полуострове

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры

Автор: 

дефицит (317) Донецьк (6162) НПЗ (521) оккупация (10260) хищение (668) Донецкая область (12426) горючее (65) Донецкий район (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Работайтє, братья!🤣
показать весь комментарий
09.06.2026 10:22 Ответить
+10
О, по сезону работают, зимой шапки, летом бенз.... Донбасс порожняк не гонит...
показать весь комментарий
09.06.2026 10:32 Ответить
+3
Уряя 👍
показать весь комментарий
09.06.2026 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уряя 👍
показать весь комментарий
09.06.2026 10:21 Ответить
Прутін?!?! Ввєді …. Дивно, а до окупації московитами території ОРДЛО там тільки копанки єфремова і звягільського були?!?!?
показать весь комментарий
09.06.2026 10:50 Ответить
Работайтє, братья!🤣
показать весь комментарий
09.06.2026 10:22 Ответить
О, по сезону работают, зимой шапки, летом бенз.... Донбасс порожняк не гонит...
показать весь комментарий
09.06.2026 10:32 Ответить
Дадим стране угля, мелкого но до х*я !
показать весь комментарий
09.06.2026 11:01 Ответить
Як же покращилась жизнь в ДНР! )))
показать весь комментарий
09.06.2026 10:35 Ответить
Тихо спи**ив і пішов, називається знайшов
показать весь комментарий
09.06.2026 10:39 Ответить
- Вася, сасі !
- Да нє у мєня, шланг вазьмі. ))
показать весь комментарий
09.06.2026 10:51 Ответить
Да, пусть сливают топливо и с военных машин, грузовиков, БТР-ов, если они у них ещё есть.. )
показать весь комментарий
09.06.2026 12:30 Ответить
 
 