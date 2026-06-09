Двое мужчин ночью сливают топливо из припаркованного автомобиля в оккупированном Донецке. ВИДЕО

В сети появилась запись с камер наружного наблюдения, запечатлевшая последствия острого дефицита горюче-смазочных материалов в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как двое мужчин ночью подошли к одному из припаркованных автомобилей и с помощью шланга начали сливать топливо прямо из бака в заранее подготовленную канистру.

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Местные паблики и авторы публикации отмечают, что этот случай - не единичный, а город накрыла настоящая волна подобных правонарушений, спровоцированная затяжным топливным кризисом.

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"Донецк. Из-за перебоев с бензином начались массовые кражи, топливо ночью сливают прямо из баков", - говорится в описании к видео.

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