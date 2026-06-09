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Новини Відео Окуповані території
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Двоє чоловіків уночі зливають пальне із припаркованого автомобіля в окупованому Донецьку. ВIДЕО камери спостереження

У мережі опублікували відеозапис із камер зовнішнього спостереження, який зафіксував наслідки гострого дефіциту пально-мастильних матеріалів в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як двоє чоловіків уночі підійшли до одного з припаркованих автомобілів та за допомогою шланга почали зливати пальне прямо із бака в заздалегідь підготовлену каністру.

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Місцеві пабліки та автори публікації зазначають, що цей випадок не поодинокий, а місто накрила справжня хвиля подібних правопорушень, спровокована затяжною паливною кризою.

Читайте: Дефіцит бензину охопив уже 15 регіонів Росії, - The Moscow times

"Донецк. Из-за перебоев с бензином начались массовые кражи, топливо ночью сливают прямо из баков", - йдеться в описі до відео.

Також читайте: Удари ЗСУ по сухопутному коридору до Криму спричинили дефіцит бензину на півострові

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму вводять талони на бензин та забороняють заправку в каністри

Автор: 

дефіцит (709) Донецьк (963) НПЗ (1006) окупація (6933) крадіжка (650) Донецька область (11302) пальне (212) Донецький район (64)
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Уряя 👍
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09.06.2026 10:21 Відповісти
Прутін?!?! Ввєді …. Дивно, а до окупації московитами території ОРДЛО там тільки копанки єфремова і звягільського були?!?!?
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09.06.2026 10:50 Відповісти
Работайтє, братья!🤣
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09.06.2026 10:22 Відповісти
О, по сезону работают, зимой шапки, летом бенз.... Донбасс порожняк не гонит...
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09.06.2026 10:32 Відповісти
Дадим стране угля, мелкого но до х*я !
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09.06.2026 11:01 Відповісти
Як же покращилась жизнь в ДНР! )))
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09.06.2026 10:35 Відповісти
Тихо спи**ив і пішов, називається знайшов
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09.06.2026 10:39 Відповісти
- Вася, сасі !
- Да нє у мєня, шланг вазьмі. ))
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09.06.2026 10:51 Відповісти
 
 