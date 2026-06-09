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Двоє чоловіків уночі зливають пальне із припаркованого автомобіля в окупованому Донецьку. ВIДЕО камери спостереження
У мережі опублікували відеозапис із камер зовнішнього спостереження, який зафіксував наслідки гострого дефіциту пально-мастильних матеріалів в окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як двоє чоловіків уночі підійшли до одного з припаркованих автомобілів та за допомогою шланга почали зливати пальне прямо із бака в заздалегідь підготовлену каністру.
Місцеві пабліки та автори публікації зазначають, що цей випадок не поодинокий, а місто накрила справжня хвиля подібних правопорушень, спровокована затяжною паливною кризою.
"Донецк. Из-за перебоев с бензином начались массовые кражи, топливо ночью сливают прямо из баков", - йдеться в описі до відео.
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- Да нє у мєня, шланг вазьмі. ))