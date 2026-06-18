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Новини Відео Дефіцит пального
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Водії в окупованому Севастополі вручну пхають свої автомобілі, коли черга на АЗС рухається на кілька метрів. ВIДЕО

Критичний дефіцит нафтопродуктів на території тимчасово окупованого Кримського півострова змушує місцевих автовласників йти на крайні заходи задля економії залишків палива. У мережі оприлюднили промовистий відеозапис із Севастополя, який наочно демонструє масштаби паливного колапсу в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, знятих очевидцями, зафіксовано величезну чергу на одній із місцевих автозаправних станцій.

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Примітною деталлю відео стало те, як поводяться водії, очікуючи своєї черги до заправного пістолета. Щоб не запускати двигуни й не витрачати дефіцитний бензин, вони самі штовхають власні автомобілі щоразу, коли черга починає просуватися вперед на кілька метрів.

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АЗС (1955) черга (229) Севастополь (557) пальне (225)
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Топ коментарі
+8
най пхають - нехєр було кликати ***** та голосувати на референдумах за *********
мають, шо хтіли
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18.06.2026 16:25 Відповісти
+8
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18.06.2026 16:25 Відповісти
+7
Реально, крисчані - гнили!...
Їм Боженька повертає те, що заслугували!...
Хай валять в свою кохану пе ді рацію!...
Не хочу жити ніколи з ними в одній країні!...
Зрозуміло, за виключенням нашого " Атеш" і одиниць - патріотів у підпіллі!...
В тому числі і справжніх каримли, які пам'ятають генами депортацію, і не лягли під гнид...!
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18.06.2026 16:30 Відповісти

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