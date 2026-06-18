Водії в окупованому Севастополі вручну пхають свої автомобілі, коли черга на АЗС рухається на кілька метрів. ВIДЕО

Критичний дефіцит нафтопродуктів на території тимчасово окупованого Кримського півострова змушує місцевих автовласників йти на крайні заходи задля економії залишків палива. У мережі оприлюднили промовистий відеозапис із Севастополя, який наочно демонструє масштаби паливного колапсу в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, знятих очевидцями, зафіксовано величезну чергу на одній із місцевих автозаправних станцій.

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Примітною деталлю відео стало те, як поводяться водії, очікуючи своєї черги до заправного пістолета. Щоб не запускати двигуни й не витрачати дефіцитний бензин, вони самі штовхають власні автомобілі щоразу, коли черга починає просуватися вперед на кілька метрів.

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