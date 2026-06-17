У Росії почався бензиновий дефіцит у 53 регіонах: на АЗС обмежують продаж пального, - росЗМІ
У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, у тому числі й The Moscow Times.
Бензин продають лише в бак
У третині російських регіонів водіям відпускають не більше повного бака або до 50 літрів бензину за одну заправку.
Крім того, великі мережі АЗС "Роснефть", "Башнефть" і ТНК заборонили продаж бензину в каністри.
Такі ж обмеження діють у тимчасово окупованому Криму, Севастополі, а також у частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Після ударів по НПЗ виник дефіцит
Видання зазначає, що проблеми з пальним стали наслідком систематичних ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.
До кінця весни частина великих НПЗ у центральних регіонах РФ скоротила виробництво або повністю призупинила роботу.
За оцінками аналітиків Energy Intelligence, нині простоює майже третина нафтопереробних потужностей Росії — близько 2,14 мільйона барелів на добу.
На початку червня обсяги переробки нафти в країні впали нижче чотирьох мільйонів барелів на день. Це найнижчий показник за останні 21 рік.
Пальне стрімко дорожчає
На тлі дефіциту різко зросли гуртові ціни на паливо.
Від початку року бензин марки АІ-92 подорожчав на 30%, АІ-95 – на 33%, а дизельне пальне – на 40%.
У Федеральній антимонопольній службі РФ заявили про активізацію спекулянтів, які масово скуповують доступні обсяги пального.
Аналітики Energy Intelligence прогнозують, що нинішня ситуація може перерости в наймасштабнішу паливну кризу в сучасній історії Росії.
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Світле та романтичне майбутне здохшого Совка.
По их оценке простаивает почти треть российских мощностей НПЗ.
Треть, это мало. Надо чтобы более половины мощностей стояло.