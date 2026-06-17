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Новини Дефіцит пального
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У Росії почався бензиновий дефіцит у 53 регіонах: на АЗС обмежують продаж пального, - росЗМІ

В Росії набирає обертів найгірша паливна криза в історії

У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Як  повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, у тому числі й  The Moscow Times.

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Бензин продають лише в бак

У третині російських регіонів водіям відпускають не більше повного бака або до 50 літрів бензину за одну заправку.

Крім того, великі мережі АЗС "Роснефть", "Башнефть" і ТНК заборонили продаж бензину в каністри.

Такі ж обмеження діють у тимчасово окупованому Криму, Севастополі, а також у частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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Після ударів по НПЗ виник дефіцит

Видання зазначає, що проблеми з пальним стали наслідком систематичних ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

До кінця весни частина великих НПЗ у центральних регіонах РФ скоротила виробництво або повністю призупинила роботу.

За оцінками аналітиків Energy Intelligence, нині простоює майже третина нафтопереробних потужностей Росії — близько 2,14 мільйона барелів на добу.

На початку червня обсяги переробки нафти в країні впали нижче чотирьох мільйонів барелів на день. Це найнижчий показник за останні 21 рік.

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Пальне стрімко дорожчає

На тлі дефіциту різко зросли гуртові ціни на паливо.

Від початку року бензин марки АІ-92 подорожчав на 30%, АІ-95 – на 33%, а дизельне пальне – на 40%.

У Федеральній антимонопольній службі РФ заявили про активізацію спекулянтів, які масово скуповують доступні обсяги пального.

Аналітики Energy Intelligence прогнозують, що нинішня ситуація може перерости в наймасштабнішу паливну кризу в сучасній історії Росії.

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дефіцит (716) росія (70468) пальне (221)
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Топ коментарі
+5
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17.06.2026 12:34 Відповісти
+3
Якщо путінізм побудувати в росссссії, то там скоро почнеться дефіцит палива.
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17.06.2026 12:37 Відповісти
+2
Назад, у майбутне.
Світле та романтичне майбутне здохшого Совка.
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17.06.2026 12:33 Відповісти
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Назад, у майбутне.
Світле та романтичне майбутне здохшого Совка.
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17.06.2026 12:33 Відповісти
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17.06.2026 12:34 Відповісти
Сєргєй сєпаратюга, однако. І ЗЄліна небритість на аватарці московита.
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17.06.2026 12:39 Відповісти
Якщо путінізм побудувати в росссссії, то там скоро почнеться дефіцит палива.
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17.06.2026 12:37 Відповісти
Вже давно для себе сформував думку, що показником успіху укр ударів буде не відсутність палива на заправках, а його ціна. Вона має бути на рівні міжнародних світових ринків, а це привіт економіці вцілому, та СХ вчасності
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17.06.2026 12:38 Відповісти
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17.06.2026 12:40 Відповісти
Мало! Они еще не стонут.
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17.06.2026 13:00 Відповісти
Дефіцита немає ще у 34 регіонах.
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17.06.2026 13:30 Відповісти
Аналитики Energy Intelligence подсчитали: на первой неделе июня объемы нефтепереработки в рф опустились ниже 4 млн баррелей в сутки - минимальный уровень за 21 год.

По их оценке простаивает почти треть российских мощностей НПЗ.

Треть, это мало. Надо чтобы более половины мощностей стояло.
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17.06.2026 13:33 Відповісти
окрім "графіка" по НПЗ, настав час і комбінатів Росрезерва. Простой НПЗ та НПСів призведе до прискорення процеса консервації свердловин, а палаючий Росрезерв обмежить доступ аграріям до пального на жнива.
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17.06.2026 13:41 Відповісти
А жнива вже скоро. За дефіцитом палива настане дефіцит продуктів.
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17.06.2026 14:30 Відповісти
тут справа скоріше не у дефіциті продуктів, з голоду кацапи якось не помруть. Тут головне, що зменшиться їхній екпорт збіжжя, а це немаленькі гроші, більша частина яких іде на війну.
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17.06.2026 14:47 Відповісти
 
 