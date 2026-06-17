У Росії почався бензиновий дефіцит у 53 регіонах: на АЗС обмежують продаж пального, - росЗМІ

У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, у тому числі й The Moscow Times.

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Бензин продають лише в бак

У третині російських регіонів водіям відпускають не більше повного бака або до 50 літрів бензину за одну заправку.

Крім того, великі мережі АЗС "Роснефть", "Башнефть" і ТНК заборонили продаж бензину в каністри.

Такі ж обмеження діють у тимчасово окупованому Криму, Севастополі, а також у частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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Після ударів по НПЗ виник дефіцит

Видання зазначає, що проблеми з пальним стали наслідком систематичних ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

До кінця весни частина великих НПЗ у центральних регіонах РФ скоротила виробництво або повністю призупинила роботу.

За оцінками аналітиків Energy Intelligence, нині простоює майже третина нафтопереробних потужностей Росії — близько 2,14 мільйона барелів на добу.

На початку червня обсяги переробки нафти в країні впали нижче чотирьох мільйонів барелів на день. Це найнижчий показник за останні 21 рік.

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Пальне стрімко дорожчає

На тлі дефіциту різко зросли гуртові ціни на паливо.

Від початку року бензин марки АІ-92 подорожчав на 30%, АІ-95 – на 33%, а дизельне пальне – на 40%.

У Федеральній антимонопольній службі РФ заявили про активізацію спекулянтів, які масово скуповують доступні обсяги пального.

Аналітики Energy Intelligence прогнозують, що нинішня ситуація може перерости в наймасштабнішу паливну кризу в сучасній історії Росії.

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