РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15692 посетителя онлайн
Новости Дефицит топлива
1 757 10

В России начался дефицит бензина в 53 регионах: на АЗС ограничивают продажу топлива, - российские СМИ

В России набирает обороты самый серьезный топливный кризис в истории

В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе и The Moscow Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бензин продают только в бак

В трети российских регионов водителям отпускают не более полного бака или до 50 литров бензина за одну заправку.

Кроме того, крупные сети АЗС "Роснефть", "Башнефть" и ТНК запретили продажу бензина в канистры.

Такие же ограничения действуют во временно оккупированном Крыму, Севастополе, а также в некоторых районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Читайте: Жители столицы РФ выстраиваются в очереди к АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал, до нас эта беда не дойдет". ВИДЕО

После ударов по НПЗ возник дефицит

Издание отмечает, что проблемы с топливом стали следствием систематических ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

К концу весны часть крупных НПЗ в центральных регионах РФ сократила производство или полностью приостановила работу.

По оценкам аналитиков Energy Intelligence, в настоящее время простаивает почти треть нефтеперерабатывающих мощностей России - около 2,14 миллиона баррелей в сутки.

В начале июня объемы переработки нефти в стране упали ниже четырех миллионов баррелей в сутки. Это самый низкий показатель за последние 21 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ будет перевозить топливо в Крым на гражданских грузовиках из-за ударов ВСУ по логистике, - Волошин

Топливо стремительно дорожает

На фоне дефицита резко выросли оптовые цены на топливо.

С начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 30%, АИ-95 – на 33%, а дизельное топливо – на 40%.

В Федеральной антимонопольной службе РФ заявили об активизации спекулянтов, которые массово скупают доступные объемы топлива.

Аналитики Energy Intelligence прогнозируют, что нынешняя ситуация может перерасти в самый масштабный топливный кризис в современной истории России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возмущённый россиянин из Новороссийска: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВИДЕО

Автор: 

дефицит (322) россия (97935) горючее (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
17.06.2026 12:34 Ответить
+2
Назад, у майбутне.
Світле та романтичне майбутне здохшого Совка.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:33 Ответить
+2
Якщо путінізм побудувати в росссссії, то там скоро почнеться дефіцит палива.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Назад, у майбутне.
Світле та романтичне майбутне здохшого Совка.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:33 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2026 12:34 Ответить
Сєргєй сєпаратюга, однако. І ЗЄліна небритість на аватарці московита.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:39 Ответить
Якщо путінізм побудувати в росссссії, то там скоро почнеться дефіцит палива.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:37 Ответить
Вже давно для себе сформував думку, що показником успіху укр ударів буде не відсутність палива на заправках, а його ціна. Вона має бути на рівні міжнародних світових ринків, а це привіт економіці вцілому, та СХ вчасності
показать весь комментарий
17.06.2026 12:38 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2026 12:40 Ответить
Мало! Они еще не стонут.
показать весь комментарий
17.06.2026 13:00 Ответить
Дефіцита немає ще у 34 регіонах.
показать весь комментарий
17.06.2026 13:30 Ответить
Аналитики Energy Intelligence подсчитали: на первой неделе июня объемы нефтепереработки в рф опустились ниже 4 млн баррелей в сутки - минимальный уровень за 21 год.

По их оценке простаивает почти треть российских мощностей НПЗ.

Треть, это мало. Надо чтобы более половины мощностей стояло.
показать весь комментарий
17.06.2026 13:33 Ответить
окрім "графіка" по НПЗ, настав час і комбінатів Росрезерва. Простой НПЗ та НПСів призведе до прискорення процеса консервації свердловин, а палаючий Росрезерв обмежить доступ аграріям до пального на жнива.
показать весь комментарий
17.06.2026 13:41 Ответить
 
 