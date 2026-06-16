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Новости Дефицит топлива
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Жители столицы РФ выстраиваются в очереди к АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал, до нас эта беда не дойдет". ВИДЕО

Масштабный топливный коллапс, ранее охвативший приграничные регионы России и оккупированный Крым, официально дошел до столицы страны-агрессора. Крупный российский топливный оператор "Татнефть" объявил о введении жестких ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных комплексах по всей территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение об ограничении реализации нефтепродуктов мгновенно спровоцировало панику среди водителей и привело к параличу у заправочных станций в Москве. Жители российской столицы массово публикуют в соцсетях кадры огромных автомобильных пробок в попытках заправить транспорт.

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Один из местных жителей снял на видео километровую очередь на одной из московских АЗС, выразив шок от того, что топливный кризис непосредственно коснулся центрального региона РФ.

"Это какой-то ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут сорок стоим. Ну и, естественно, "Мерседес" после покраски самый красивый в потоке. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет", - сетует москвич в комментарии к опубликованным кадрам.

Смотрите: Россиянка об обстановке в Крыму: "Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Мы решили вернуться в Москву". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возмущенный россиянин из Новороссийска: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВИДЕО

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бензин (318) дефицит (321) Крым (25933) москва (3081) НПЗ (528) очередь (242) дизель (6)
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Топ комментарии
+10
Це тіки початок ☺️
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16.06.2026 12:22 Ответить
+9
"Бєда" це коли панель перекриття на голову, а черга за бензином це просто незручності...
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16.06.2026 12:30 Ответить
+7
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16.06.2026 12:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
бандерівське іпсо
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16.06.2026 12:20 Ответить
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16.06.2026 12:24 Ответить
Прішла бєда-откривай ворота!
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16.06.2026 12:21 Ответить
Він зовсім не розуміє, як виглядає біда
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16.06.2026 12:21 Ответить
Це тіки початок ☺️
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16.06.2026 12:22 Ответить
Мабуть в москві і шампанське подорожчало
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16.06.2026 12:23 Ответить
ШІ, очевидно ж. Не може такого бути у мАцквє.
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16.06.2026 12:24 Ответить
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16.06.2026 12:24 Ответить
А НПЗ... да у нас етих гуталінов НПЗ просто завалісь!
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16.06.2026 12:28 Ответить
Обіцявший застрелитися куколд та сцикло ваєвода вєщаєт.
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16.06.2026 12:37 Ответить
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16.06.2026 12:47 Ответить
не дійшла, а долетіла
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16.06.2026 12:29 Ответить
Всє на штурм крємля!
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16.06.2026 12:29 Ответить
"Бєда" це коли панель перекриття на голову, а черга за бензином це просто незручності...
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16.06.2026 12:30 Ответить
Залежить від масштабів.
Коли систематично не можна дістатись на роботу вчасно, в інший район міста, коли пожежні та швидкі починають їздити з перебоями, коли вантаж не завжди доїжджає вчасно - це вже не просто незручності.
А головне - це крутіше, ніж гатити по випадковим чєловєйнікам.
Бо чєловєйнік - це імовірність (нє повєзло, братан, нє фартануло), а нестача бензину - плюс-мінус рівномірно розмазується між всіма мАцквічамі.
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16.06.2026 12:33 Ответить
Все по плану.
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16.06.2026 12:31 Ответить
Ужас… ужас…. Но нє ажас-ужас-ужас! І сєкунди свістят у віска і НПЗ.
Значить не такий вже й ужас, якщо можна похизуватися мерседесом.
Ужас почнеться, коли кацапи у відосіках верещатимуть «Зачєм нам ета есвео!?».
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16.06.2026 12:32 Ответить
Ну, раніше була взагалі тішь да гладь да імпєрская благодать.
Вайна далєко - побєди блізко, гордімся родіной вєлікой.
А тепер - ой, вєлікая, виявляється, бензином забезпечити не може.
На п'ятий рік побєдоносной сво.
Це точно вона за планом йде, у суворій відповідності до графіку?
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16.06.2026 12:35 Ответить
уф. а то ми вже переживати почали за мАсквічей, що це свято обійде їх стороною.
у Мадяра всі ходи записані) чекайте далі
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16.06.2026 12:35 Ответить
Це відео старше пожежі на Московському НПЗ.
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16.06.2026 12:35 Ответить
Вже десь бачили? Давно?
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16.06.2026 12:46 Ответить
Так, у соцмережі. Десь день- два тому.
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16.06.2026 13:03 Ответить
..а бєда не пріходіт Адна..
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16.06.2026 12:36 Ответить
Двіжуууха
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16.06.2026 12:37 Ответить
гойда...
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16.06.2026 12:37 Ответить
"Губіт лядєй ні піво,
Губіт лядєй бінзін !!"
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16.06.2026 12:38 Ответить
Шо делал, ДУМАЛ??? Ни хера себе заявочка, это с каких-таких пор кацапы думать научились? НОНСЕНС,АБСУРД и АХИНЕЯ.
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16.06.2026 12:41 Ответить
На покрашенном Мерседесе, не хватает надписи, МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ...
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16.06.2026 12:43 Ответить
Тиждень тому сестра дружини з Москви запевняла, що то все брехня. Палива скрізь вдосталь. Брат дружини з Пітєра зняв відос особисто для неї як у них там діють обмеження... Вона каже, навіть її подруга їхала на південь і казала що все ок. Хотілося би зараз подивитися на її обличчя
Впевен - навіть зараз буде заперечувати!
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16.06.2026 12:50 Ответить
Дивлюсь так і політикою почнуть цікавитись...
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16.06.2026 12:50 Ответить
Как похорошела масква при Мядярє!
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16.06.2026 12:56 Ответить
Подаруйте Путіну пістолет та одну кулю, до виборів в госдуру він не доживе.
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16.06.2026 13:13 Ответить
 
 