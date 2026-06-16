Жители столицы РФ выстраиваются в очереди к АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал, до нас эта беда не дойдет". ВИДЕО

Масштабный топливный коллапс, ранее охвативший приграничные регионы России и оккупированный Крым, официально дошел до столицы страны-агрессора. Крупный российский топливный оператор "Татнефть" объявил о введении жестких ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных комплексах по всей территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение об ограничении реализации нефтепродуктов мгновенно спровоцировало панику среди водителей и привело к параличу у заправочных станций в Москве. Жители российской столицы массово публикуют в соцсетях кадры огромных автомобильных пробок в попытках заправить транспорт.

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Один из местных жителей снял на видео километровую очередь на одной из московских АЗС, выразив шок от того, что топливный кризис непосредственно коснулся центрального региона РФ.

"Это какой-то ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут сорок стоим. Ну и, естественно, "Мерседес" после покраски самый красивый в потоке. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет", - сетует москвич в комментарии к опубликованным кадрам.

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