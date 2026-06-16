Жители столицы РФ выстраиваются в очереди к АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал, до нас эта беда не дойдет". ВИДЕО
Масштабный топливный коллапс, ранее охвативший приграничные регионы России и оккупированный Крым, официально дошел до столицы страны-агрессора. Крупный российский топливный оператор "Татнефть" объявил о введении жестких ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных комплексах по всей территории РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, решение об ограничении реализации нефтепродуктов мгновенно спровоцировало панику среди водителей и привело к параличу у заправочных станций в Москве. Жители российской столицы массово публикуют в соцсетях кадры огромных автомобильных пробок в попытках заправить транспорт.
Один из местных жителей снял на видео километровую очередь на одной из московских АЗС, выразив шок от того, что топливный кризис непосредственно коснулся центрального региона РФ.
"Это какой-то ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут сорок стоим. Ну и, естественно, "Мерседес" после покраски самый красивый в потоке. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет", - сетует москвич в комментарии к опубликованным кадрам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гуталіновНПЗ просто завалісь!
Коли систематично не можна дістатись на роботу вчасно, в інший район міста, коли пожежні та швидкі починають їздити з перебоями, коли вантаж не завжди доїжджає вчасно - це вже не просто незручності.
А головне - це крутіше, ніж гатити по випадковим чєловєйнікам.
Бо чєловєйнік - це імовірність (нє повєзло, братан, нє фартануло), а нестача бензину - плюс-мінус рівномірно розмазується між всіма мАцквічамі.
Значить не такий вже й ужас, якщо можна похизуватися мерседесом.
Ужас почнеться, коли кацапи у відосіках верещатимуть «Зачєм нам ета есвео!?».
Вайна далєко - побєди блізко, гордімся родіной вєлікой.
А тепер - ой, вєлікая, виявляється, бензином забезпечити не може.
На п'ятий рік побєдоносной сво.
Це точно вона за планом йде, у суворій відповідності до графіку?
у Мадяра всі ходи записані) чекайте далі
Губіт лядєй бінзін !!"
Впевен - навіть зараз буде заперечувати!