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Новости Видео Атака БпЛА на Москву
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На крыше многоэтажки в Москве установили ЗРК "Панцирь", - СМИ. ВИДЕО

В московском районе Сокольники на крыше жилого высотного здания с помощью вертолета установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".

Об этом сообщает издание Агентство, публикуя видео операции по установке системы, информирует Цензор.НЕТ.

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ЗРК установили вертолетом на крышу жилого комплекса бизнес-класса "Дом в Сокольниках" в трех минутах от станции метро "Сокольники", следует из геоанализа "Агентства".

Вероятно, в ЖК установили модификацию комплекса "Панцирь-СМД-Е", предназначенную для борьбы с беспилотниками.

На кадрах запечатлен процесс установки зенитно-ракетного комплекса на крышу высотки в Москве.

В конце мая такой же ЗРК установили на крыше 42-этажного бизнес-центра Nordstar Tower (метро "Беговая"), который связан с "Роснефтью".

Читайте также: Система ПВО Москвы имеет слабые места, — командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди

Что известно о "Панцирь-СМД-Е"?

"Панцирь-СМД-Е" использует малые и средние ракеты — ТКБ-1055 "Гвоздь" (дальность 7 км) и 95Я6 (дальность до 20 км). Для сравнения, стандартный "Панцирь-С1" оснащен автоматическими пушками.

Россияне не впервые устанавливают ПВО на крыши домов

Напомним, что в конце мая сообщалось, что в российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".

  • Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.
  • После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.

Смотрите также: На крышах зданий в Москве устанавливают ЗРК "Панцирь", — СМИ. ВИДЕО

Автор: 

москва (3075) ПВО (3729) россия (97830)
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Топ комментарии
+11
І то є гарно! Там двоступенева ракета, що прискорюється твердопаливним двигуном. Він потім відділяється і гепає на кого попало. Друга ступінь летить по інерції і тому не дуже точна. Повезе, якщо спрацює самоліквідатор. Часто він не спрацьовує і то теж гепається на кого попало.
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06.06.2026 23:22 Ответить
+10
Потім коли в'їбуть по тому панцирю будуть плакати що по мальчікам в трусіках в многоетажкє б'ють фашисти.
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06.06.2026 23:09 Ответить
+9
Чим вище піднятий "Панцир" тим більша його вразливість до бокових удаів БПЛА, які ця ублюдочна система на базі "тунгуски" і "шилки" не відслідковує. Відстріл розгоночної секції ракет має руйнівну дію в умовах міста на будинки і на все що впаде.
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06.06.2026 23:14 Ответить
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До лампочки.
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06.06.2026 23:05 Ответить
в кожному вікні нехай встановлюють
українські дрони, кому куда потрібно, все одно долетять
не перший так другий, не другий так третій.
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06.06.2026 23:06 Ответить
Потім коли в'їбуть по тому панцирю будуть плакати що по мальчікам в трусіках в многоетажкє б'ють фашисти.
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06.06.2026 23:09 Ответить
Потрібно все дрони, які летять в маскву направити на цей будинок. Це стратегічна необхідність.
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07.06.2026 01:07 Ответить
він не буде бачити дрони що летять нижче
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07.06.2026 08:15 Ответить
Шкода що гармат немає, а як би гарно він смалив з даху по цілям на надмалій висоті у щільній забудові
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06.06.2026 23:13 Ответить
Гармати виявились дуже не ефективними. При залпі Панцир-С1 тупо перевертається. Для стрільби потрібно піддонкрачуватись, а то час. Не бачив жодного відео де з них пуляють. Тому вирішили зекономити і, на жаль, залишили лише ракети. Але 30-мм з скорострільністю в 5000 на хвилину таки б гарно виглядала .
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06.06.2026 23:35 Ответить
"Для стрільби потрібно піддонкрачуватись" - ну не треба маячню писати... це ж не Панцир-С1 на колісній базі, хоч і теж лайно!
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06.06.2026 23:55 Ответить
Так я ж писав саме про Панцир-С1 а не про це гівно.
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07.06.2026 00:00 Ответить
А є зафіксовані випадки збиття цими ********** хоч чогось?
Бо я досі бачив тільки, як їх знищують буквально всім, що літає.
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06.06.2026 23:14 Ответить
«Помилка вижившого» (або систематична помилка того, хто вижив) - це когнітивне викривлення, коли люди роблять висновки про ситуацію загалом, базуючись лише на успішних прикладах («тих, хто вижив») і повністю ігноруючи невдалі. Це призводить до серйозних спотворень реальності. [https://bastion.tv/pomilka-togo-hto-vizhiv_n54475 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE 2]

Звідки взялася ця назва?

Класичний приклад пов'язаний з Другою світовою війною та дослідником Абрахамом Вальдом. Командування просило його допомогти посилити броню літаків. [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]

Аналіз військових: Вони вивчали літаки, що повернулися з боїв, і бачили, що найбільше куль було на крилах та хвості. Воєначальники хотіли укріпити саме ці місця. [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]Висновок Вальда (помилка вижившого): Вальд зрозумів, що дірки на крилах означають, що літак з такими пошкодженнями може долетіти до бази. Ті ж літаки, які отримали кулі в двигун чи кабіну пілота, були збиті й не повернулися. Тому бронювати треба було якраз неушкоджені місця (двигуни та паливні баки). [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]
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06.06.2026 23:31 Ответить
Так є чи ні?
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06.06.2026 23:56 Ответить
Ні.
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07.06.2026 00:39 Ответить
ВІдповідь - так. Збиття чогось точно або є , або ні.
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07.06.2026 00:45 Ответить
донадемілітирувалась кацапня України
осталось тільки трошечки - донаденацікувати...
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06.06.2026 23:14 Ответить
Чим вище піднятий "Панцир" тим більша його вразливість до бокових удаів БПЛА, які ця ублюдочна система на базі "тунгуски" і "шилки" не відслідковує. Відстріл розгоночної секції ракет має руйнівну дію в умовах міста на будинки і на все що впаде.
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06.06.2026 23:14 Ответить
''панцирь'' є законна ціль для ЗСУ, єслі шо...
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06.06.2026 23:20 Ответить
І то є гарно! Там двоступенева ракета, що прискорюється твердопаливним двигуном. Він потім відділяється і гепає на кого попало. Друга ступінь летить по інерції і тому не дуже точна. Повезе, якщо спрацює самоліквідатор. Часто він не спрацьовує і то теж гепається на кого попало.
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06.06.2026 23:22 Ответить
Писав уже - пускать БПЛА, на рівні дахів будівель. І кацапи, своїми "Панцирями" самі ті будівлі, рознесуть...
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07.06.2026 06:32 Ответить
от так і живіть тварі
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06.06.2026 23:27 Ответить
Тепер ця багатоповерхівка - законна військова ціль.
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06.06.2026 23:29 Ответить
Координати, сєстра, координати!)
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06.06.2026 23:37 Ответить
55°47'17.5"N 37°40'40.2"E
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06.06.2026 23:44 Ответить
Так это же законная цель!
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07.06.2026 00:06 Ответить
Ну Хамас теж ракетні установки у жилих кварталах ставить, прикриваючи їх "мирними палестинцями".

У світі тероризму нічого нового.
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07.06.2026 00:50 Ответить
https://youtu.be/Z5XGWG4Sk3s?t=519 кацапи ніяк не можуть усвідомити що них війна.
Треба збільшувати діпстрайки
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07.06.2026 02:14 Ответить
Все,що захищає небо--потрібно застосовувати.Думаю,що методи боротьби можуть бути різні,але і нам потрібно переймати кращі досвіди. Вчитись потрібно і у ворогів. Наскільки мені було відомо і в нас були кулеметні розрахуни на будівлях і вони мали ефект.
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07.06.2026 05:21 Ответить
 
 