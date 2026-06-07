На крыше многоэтажки в Москве установили ЗРК "Панцирь", - СМИ. ВИДЕО
В московском районе Сокольники на крыше жилого высотного здания с помощью вертолета установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".
Об этом сообщает издание Агентство, публикуя видео операции по установке системы, информирует Цензор.НЕТ.
ЗРК установили вертолетом на крышу жилого комплекса бизнес-класса "Дом в Сокольниках" в трех минутах от станции метро "Сокольники", следует из геоанализа "Агентства".
Вероятно, в ЖК установили модификацию комплекса "Панцирь-СМД-Е", предназначенную для борьбы с беспилотниками.
На кадрах запечатлен процесс установки зенитно-ракетного комплекса на крышу высотки в Москве.
В конце мая такой же ЗРК установили на крыше 42-этажного бизнес-центра Nordstar Tower (метро "Беговая"), который связан с "Роснефтью".
Что известно о "Панцирь-СМД-Е"?
"Панцирь-СМД-Е" использует малые и средние ракеты — ТКБ-1055 "Гвоздь" (дальность 7 км) и 95Я6 (дальность до 20 км). Для сравнения, стандартный "Панцирь-С1" оснащен автоматическими пушками.
Россияне не впервые устанавливают ПВО на крыши домов
Напомним, что в конце мая сообщалось, что в российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".
- Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.
- После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.
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українські дрони, кому куда потрібно, все одно долетять
не перший так другий, не другий так третій.
Бо я досі бачив тільки, як їх знищують буквально всім, що літає.
Звідки взялася ця назва?
Класичний приклад пов'язаний з Другою світовою війною та дослідником Абрахамом Вальдом. Командування просило його допомогти посилити броню літаків. [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]
Аналіз військових: Вони вивчали літаки, що повернулися з боїв, і бачили, що найбільше куль було на крилах та хвості. Воєначальники хотіли укріпити саме ці місця. [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]Висновок Вальда (помилка вижившого): Вальд зрозумів, що дірки на крилах означають, що літак з такими пошкодженнями може долетіти до бази. Ті ж літаки, які отримали кулі в двигун чи кабіну пілота, були збиті й не повернулися. Тому бронювати треба було якраз неушкоджені місця (двигуни та паливні баки). [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]
осталось тільки трошечки - донаденацікувати...
У світі тероризму нічого нового.
Треба збільшувати діпстрайки