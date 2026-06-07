На крыше многоэтажки в Москве установили ЗРК "Панцирь", - СМИ. ВИДЕО

В московском районе Сокольники на крыше жилого высотного здания с помощью вертолета установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".

Об этом сообщает издание Агентство, публикуя видео операции по установке системы, информирует Цензор.НЕТ.

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ЗРК установили вертолетом на крышу жилого комплекса бизнес-класса "Дом в Сокольниках" в трех минутах от станции метро "Сокольники", следует из геоанализа "Агентства".

Вероятно, в ЖК установили модификацию комплекса "Панцирь-СМД-Е", предназначенную для борьбы с беспилотниками.

На кадрах запечатлен процесс установки зенитно-ракетного комплекса на крышу высотки в Москве.

В конце мая такой же ЗРК установили на крыше 42-этажного бизнес-центра Nordstar Tower (метро "Беговая"), который связан с "Роснефтью".

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Что известно о "Панцирь-СМД-Е"?

"Панцирь-СМД-Е" использует малые и средние ракеты — ТКБ-1055 "Гвоздь" (дальность 7 км) и 95Я6 (дальность до 20 км). Для сравнения, стандартный "Панцирь-С1" оснащен автоматическими пушками.

Россияне не впервые устанавливают ПВО на крыши домов

Напомним, что в конце мая сообщалось, что в российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".

Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.

После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.

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