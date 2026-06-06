На даху багатоповерхівки у Москві встановили ЗРК "Панцирь", - ЗМІ. ВIДЕО

У московському районі Сокольники на даху житлової висотки за допомогою гвинтокрила встановили зенітно-ракетний комплекс "Панцирь".

Про це повідомляє видання Агентство, публікуючи відео операції зі встановлення системи, інформує Цензор.НЕТ.

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ЗРК встановили вертольотом на дах житлового комплексу бізнес-класу "Дом в Сокольниках" за три хвилини від станції метро "Сокольники", випливає з геоаналізу "Агентства".

Ймовірно, у ЖК встановили модифікацію комплексу "Панцирь-СМД-Е", призначену для боротьби з безпілотниками.

На кадрах зафіксовано процес встановлення зенітно-ракетного комплексу на дах висотки в Москві.

Наприкінці травня такий самий ЗРК встановили на дах 42-поверхового бізнес-центру Nordstar Tower (метро "Беговая"), який пов'язаний із "Роснефтью".

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Що відомо про "Панцирь-СМД-Е"?

Панцирь-СМД-Е" використовує малі та середні ракети — ТКБ-1055 "Гвоздь" (дальність 7 км) та 95Я6 (дальність до 20 км). Для порівняння, стандартний "Панцир-С1" оснащений автоматичними гарматами.

Росіяни не вперше встановлюють ППО на дахи будинків

Нагадаємо, що наприкінці травня повідомлялося, що у російській столиці на дахи цивільних будівель встановлюють нові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.

Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.

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