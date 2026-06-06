На даху багатоповерхівки у Москві встановили ЗРК "Панцирь", - ЗМІ. ВIДЕО
У московському районі Сокольники на даху житлової висотки за допомогою гвинтокрила встановили зенітно-ракетний комплекс "Панцирь".
Про це повідомляє видання Агентство, публікуючи відео операції зі встановлення системи, інформує Цензор.НЕТ.
ЗРК встановили вертольотом на дах житлового комплексу бізнес-класу "Дом в Сокольниках" за три хвилини від станції метро "Сокольники", випливає з геоаналізу "Агентства".
Ймовірно, у ЖК встановили модифікацію комплексу "Панцирь-СМД-Е", призначену для боротьби з безпілотниками.
На кадрах зафіксовано процес встановлення зенітно-ракетного комплексу на дах висотки в Москві.
Наприкінці травня такий самий ЗРК встановили на дах 42-поверхового бізнес-центру Nordstar Tower (метро "Беговая"), який пов'язаний із "Роснефтью".
Що відомо про "Панцирь-СМД-Е"?
Панцирь-СМД-Е" використовує малі та середні ракети — ТКБ-1055 "Гвоздь" (дальність 7 км) та 95Я6 (дальність до 20 км). Для порівняння, стандартний "Панцир-С1" оснащений автоматичними гарматами.
Росіяни не вперше встановлюють ППО на дахи будинків
Нагадаємо, що наприкінці травня повідомлялося, що у російській столиці на дахи цивільних будівель встановлюють нові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е.
- Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.
- Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
українські дрони, кому куда потрібно, все одно долетять
не перший так другий, не другий так третій.
Бо я досі бачив тільки, як їх знищують буквально всім, що літає.
Звідки взялася ця назва?
Класичний приклад пов'язаний з Другою світовою війною та дослідником Абрахамом Вальдом. Командування просило його допомогти посилити броню літаків. [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]
Аналіз військових: Вони вивчали літаки, що повернулися з боїв, і бачили, що найбільше куль було на крилах та хвості. Воєначальники хотіли укріпити саме ці місця. [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]Висновок Вальда (помилка вижившого): Вальд зрозумів, що дірки на крилах означають, що літак з такими пошкодженнями може долетіти до бази. Ті ж літаки, які отримали кулі в двигун чи кабіну пілота, були збиті й не повернулися. Тому бронювати треба було якраз неушкоджені місця (двигуни та паливні баки). [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]
осталось тільки трошечки - донаденацікувати...