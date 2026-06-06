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Новини Відео Атака БпЛА на Москву
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На даху багатоповерхівки у Москві встановили ЗРК "Панцирь", - ЗМІ. ВIДЕО

У московському районі Сокольники на даху житлової висотки за допомогою гвинтокрила встановили зенітно-ракетний комплекс "Панцирь".

Про це повідомляє видання Агентство, публікуючи відео операції зі встановлення системи, інформує Цензор.НЕТ.

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ЗРК встановили вертольотом на дах житлового комплексу бізнес-класу "Дом в Сокольниках" за три хвилини від станції метро "Сокольники", випливає з геоаналізу "Агентства".

Ймовірно, у ЖК встановили модифікацію комплексу "Панцирь-СМД-Е", призначену для боротьби з безпілотниками.

На кадрах зафіксовано процес встановлення зенітно-ракетного комплексу на дах висотки в Москві.

Наприкінці травня такий самий ЗРК встановили на дах 42-поверхового бізнес-центру Nordstar Tower (метро "Беговая"), який пов'язаний із "Роснефтью".

Читайте також: Система ППО Москви має слабкі місця, - командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді

Що відомо про "Панцирь-СМД-Е"?

Панцирь-СМД-Е" використовує малі та середні ракети — ТКБ-1055 "Гвоздь" (дальність 7 км) та 95Я6 (дальність до 20 км). Для порівняння, стандартний "Панцир-С1" оснащений автоматичними гарматами.

Росіяни не вперше встановлюють ППО на дахи будинків

Нагадаємо, що наприкінці травня повідомлялося, що у російській столиці на дахи цивільних будівель встановлюють нові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е.

  • Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.
  • Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.

Дивіться також: На дахах будівель у Москві встановлюють ЗРК "Панцирь", - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

москва (1327) ППО (4168) росія (70338)
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Топ коментарі
+3
Потім коли в'їбуть по тому панцирю будуть плакати що по мальчікам в трусіках в многоетажкє б'ють фашисти.
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06.06.2026 23:09 Відповісти
+2
Шкода що гармат немає, а як би гарно він смалив з даху по цілям на надмалій висоті у щільній забудові
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06.06.2026 23:13 Відповісти
+2
Чим вище піднятий "Панцир" тим більша його вразливість до бокових удаів БПЛА, які ця ублюдочна система на базі "тунгуски" і "шилки" не відслідковує. Відстріл розгоночної секції ракет має руйнівну дію в умовах міста на будинки і на все що впаде.
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06.06.2026 23:14 Відповісти
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06.06.2026 23:05 Відповісти
в кожному вікні нехай встановлюють
українські дрони, кому куда потрібно, все одно долетять
не перший так другий, не другий так третій.
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06.06.2026 23:06 Відповісти
Потім коли в'їбуть по тому панцирю будуть плакати що по мальчікам в трусіках в многоетажкє б'ють фашисти.
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06.06.2026 23:09 Відповісти
Шкода що гармат немає, а як би гарно він смалив з даху по цілям на надмалій висоті у щільній забудові
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06.06.2026 23:13 Відповісти
Гармати виявились дуже не ефективними. При залпі Панцир-С1 тупо перевертається. Для стрільби потрібно піддонкрачуватись, а то час. Не бачив жодного відео де з них пуляють. Тому вирішили зекономити і, на жаль, залишили лише ракети. Але 30-мм з скорострільністю в 5000 на хвилину таки б гарно виглядала .
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06.06.2026 23:35 Відповісти
А є зафіксовані випадки збиття цими ********** хоч чогось?
Бо я досі бачив тільки, як їх знищують буквально всім, що літає.
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06.06.2026 23:14 Відповісти
«Помилка вижившого» (або систематична помилка того, хто вижив) - це когнітивне викривлення, коли люди роблять висновки про ситуацію загалом, базуючись лише на успішних прикладах («тих, хто вижив») і повністю ігноруючи невдалі. Це призводить до серйозних спотворень реальності. [https://bastion.tv/pomilka-togo-hto-vizhiv_n54475 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE 2]

Звідки взялася ця назва?

Класичний приклад пов'язаний з Другою світовою війною та дослідником Абрахамом Вальдом. Командування просило його допомогти посилити броню літаків. [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]

Аналіз військових: Вони вивчали літаки, що повернулися з боїв, і бачили, що найбільше куль було на крилах та хвості. Воєначальники хотіли укріпити саме ці місця. [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]Висновок Вальда (помилка вижившого): Вальд зрозумів, що дірки на крилах означають, що літак з такими пошкодженнями може долетіти до бази. Ті ж літаки, які отримали кулі в двигун чи кабіну пілота, були збиті й не повернулися. Тому бронювати треба було якраз неушкоджені місця (двигуни та паливні баки). [https://shtab.app/glossary/survivorship-bias/ 1]
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06.06.2026 23:31 Відповісти
донадемілітирувалась кацапня України
осталось тільки трошечки - донаденацікувати...
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06.06.2026 23:14 Відповісти
Чим вище піднятий "Панцир" тим більша його вразливість до бокових удаів БПЛА, які ця ублюдочна система на базі "тунгуски" і "шилки" не відслідковує. Відстріл розгоночної секції ракет має руйнівну дію в умовах міста на будинки і на все що впаде.
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06.06.2026 23:14 Відповісти
''панцирь'' є законна ціль для ЗСУ, єслі шо...
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06.06.2026 23:20 Відповісти
І то є гарно! Там двоступенева ракета, що прискорюється твердопаливним двигуном. Він потім відділяється і гепає на кого попало. Друга ступінь летить по інерції і тому не дуже точна. Повезе, якщо спрацює самоліквідатор. Часто він не спрацьовує і то теж гепається на кого попало.
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06.06.2026 23:22 Відповісти
от так і живіть тварі
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06.06.2026 23:27 Відповісти
Тепер ця багатоповерхівка - законна військова ціль.
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06.06.2026 23:29 Відповісти
Координати, сєстра, координати!)
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06.06.2026 23:37 Відповісти
55°47'17.5"N 37°40'40.2"E
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06.06.2026 23:44 Відповісти
 
 