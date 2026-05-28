На дахах будівель у Москві встановлюють ЗРК "Панцирь", - ЗМІ. ВIДЕО

У російській столиці на дахи цивільних будівель встновлюють ннові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е.

Про це пише видання "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Військовий аналітик Massimo Frantarelli заявив, що для цього використовують гелікоптер Мі-26.

На оприлюдненому відео видно, що ППО встановлюють на даху бізнес-центру "Нордстар Тауер", розташованого в Північному окрузі Москви на вулиці Бєговій.

Що відомо про Панцирь-СМД-Е?

Його позиціонують як комплекс, спеціально адаптований для боротьби з дронами.

На відміну від Панцирь-С1, бойовий модуль СМД-Е не має 30-мм автоматичних гармат.

Комплекс озброєний двома типами ракет:

  • стандартними 95Я6 із дальністю ураження до 20 км;
  • малогабаритними ТКБ-1055, призначеними для ураження малорозмірних цілей. ТКБ-1055 мають дальність до 7 км і висоту перехоплення до 5 км.

Радіолокаційна компонента включає оглядову РЛС з активною фазованою антенною решіткою з дальністю виявлення до 24 км, а також міліметрову РЛС 1РС2-1.

  • Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.
  • Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.

москва ППО росія
Топ коментарі
+26
👍законні військові цілі, можна їб...шити, все законно під час ведення війни!
28.05.2026 13:17 Відповісти
+26
Законная военная ЦЕЛЬ.

нехай московити не скиглять коли прилітає у ці будівлі
28.05.2026 13:18 Відповісти
+20
цікаво, якщо fpv влучить у боєкомплект, то до якого поверха того тауера проваляться залишки панциря?
28.05.2026 13:22 Відповісти
Значить - залітаєш на москву - річку і погнав над водою
28.05.2026 13:16 Відповісти
можно, но не можно. Путін невєлєлі.
28.05.2026 13:33 Відповісти
Не потрібно їх чіпати, дані ракети мають розгонний блок, який через пару секунд, падає на землю, тобто на голови кацапья. Тому чим більше панцирів, тим краще для тридарастів
28.05.2026 17:05 Відповісти
на кремль замість звезди поставте
28.05.2026 13:17 Відповісти
дайош каждому ОСББ по панцирю!
28.05.2026 13:18 Відповісти
Не допоможе!Це як мертвому припарки.Даремно,людей тільки будете підставлять під удари.Мешканцям таких будинків порада - виходьте на дах і кидайте ту недотехніку вниз щоб не постраждати.
28.05.2026 13:20 Відповісти
Кацапи , вам вже нічого не допоможе ,
бо тільки зʼявитесь в Украіні ,
на вас чекає смерть 😡
28.05.2026 13:20 Відповісти
Відразу до Кабздона.
28.05.2026 13:28 Відповісти
Панцирі на дахах - це пістєц, панове!
Таке тільки лапті могли зробити.
28.05.2026 13:24 Відповісти
З точки зору еффективноиі ЗРК це логічно, з точки зору смертельної небезпеки для цивільних це звиздець. Хоча кому ці прості кацапи треба, головне щоб глав дєд чи його двійники в крємлі не постраждали.
28.05.2026 13:30 Відповісти
Судячи по фото будівлі не прості там кацапи ошиваються, але то і на краще...
28.05.2026 19:45 Відповісти
Це добре. Квартирки мацквічам, якщо не наші дрони, то власні ракети доб'ють)
28.05.2026 13:28 Відповісти
А ми думали там на майдан проти вони вийдуть.
Дивно.
28.05.2026 13:28 Відповісти
Рабпм свобода не потрібна, вони хочуть лише єдиного: своїх рабів. Гугліть Історію Ліберії.
28.05.2026 13:32 Відповісти
кацапи просто хроничні ід і* ти ...вїб* уть наші по такій основі з низу, чи посередині будівлі ,і їх пепео, хрясниця до низу їм на голови ... ...
28.05.2026 13:32 Відповісти
Там моноліт. Від дронів не гепнеться.
28.05.2026 22:28 Відповісти
знаю ...так фламіндічами по моноліту ...ех...
28.05.2026 22:37 Відповісти
Зеленський має угоду не атакувати Пітер та Москву. Інколи йому дозволяють за згодою сторін атакувати передмісття, тіпа Зеленограда та Капотні.
28.05.2026 13:32 Відповісти
Це тобі рєптілоїди повідомили?
Мацква дуже міцне ППО має,
Тією кількістю можна було пару портів та ще кілька НПЗ в хлам розбити
Щоб зіпсувати кацапам настрій перед парадом витратили кілтка сотень дорогих дронів та невідому кількість (тисячі) мішеней за пару днів. Який сенс, крім піара? а Пітер далеко,та й теж добре щахищений, важливих цілей в ньому небагато.
ЄДИНИЙ СЕНС періодично лякати мацкву, щоб туди всі залишки ппо зтягували.
28.05.2026 13:42 Відповісти
Мені це підказує здоровий глузд та факт того, що "Москва спить завжди". І товаришчу Путіну не конфузно і харашо. Фанерно-пенопластові дрони БЕЗ НІЧОГО коштують на порядом менше ракет москальского ППО. (Ми же економічно намагаємось ім зашкодить?). Сенса лякати Москву немає, бо ми ніяк Москву не атакуємо і вони це добре знають.
28.05.2026 14:10 Відповісти
Так, дешева мішень типу Майя коштує 5 000$, по розмірам і виду трохи схожа на ФП1. Але поки вона долетитьдо мацкви зі 100 шт зіб'ють МВОГи, вертушки, кукурузіки з кулеметами чи дрони перехоплювачи (усе це в кацапів є ), або подавлять ребом 99%. Тобто з 1000 дронів ( 800-900 мішеней 100-200 бойвих, до околиці мацкви долетить якийсь десяток. І там їх і доб'ють. Саме такі атаки і були перед 9 травня. Вартість цих атак була десятки млн $. Якщо ж їх повторювати щодня, то це розорить наш бюджет СБС, а толку буде біля нуля, москвичи швидко (як наприклад вже кияни ) звикнуть до поодиноких вибухів і прильотів.
Революції там не станеться куди вигідніше цими ресурсами добити їх нефтянку та економіку. Ото вже реальний розвал голозадої недоімперії на горизонті з'явиться
28.05.2026 14:38 Відповісти
Москва- то стратегія Перемоги. НПЗ та всі нше - тактіка, теж гарно, але на закінчення війни вплине дуже мало. Русні до жопи. На 9 травня ніякої атаки на Москву не було, то імітація банди Зелемського, тож це не приклад. Імітація коштує 1000-3000 доларів, що може достати до Москви. Це разорить, але не нас, а Москву. П.С. Бажаєшь воювати вічно, твое право. Чи витримаємо ми, оце питання.
28.05.2026 15:03 Відповісти
Згоден, крім того що великий бпла розмірів практично ФП 1, 1000$ не коштуватиме. А дрібні вони ігноритимуть, як наші ігнорять кацапську мішень пародія.
28.05.2026 15:50 Відповісти
Не угода,а наказ! Бо інакше арештують/націоналізують діючий бізнес зє на москві .
28.05.2026 13:47 Відповісти
Ще один. Зєля тупенький для такого, як бізнес в мацкві.
28.05.2026 13:58 Відповісти
Вундервафля доречі крута (добре що їх в них дуже мало) практично повністю автоматична, з крутим радаром, та великим запасом дешевих малогабаритними радіокерованими ракет.

Максимальный боекомплект зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» составляет до 48 ракет
28.05.2026 13:37 Відповісти
На папері вигляда круто, але при бойовому застосуванні, як завжди, вилізуть якісь косяки.
28.05.2026 13:49 Відповісти
Ну це звичайна справа. Польові впробовування. Сама ідея правильна. Треба копіювати нашим КБ "луч" та іншим.
28.05.2026 13:54 Відповісти
Добре що в Києві не встановлюють, бо немає що встановлювати.
28.05.2026 13:38 Відповісти
В мене недалеко від хати стояв гепард. Скажу ну його нафіг. Ці комплекси за містом треба ставити, і стріляти лише в сторону поля.
28.05.2026 13:55 Відповісти
Під час тривог, від мого будинку до лісу, й по самій вулиці літають кілька мобільних груп. Кілька разів збивали так, що гепалось десь недалеко. Очучєнія ті ще..коли будинок панельний ходить ходуном. А це не моноліт.
28.05.2026 22:33 Відповісти
Цікаво, у цієї модифікації "дахового панциря" електроживлення автономне чи від силової мережі будинку, чи комбінація вищезгаданого.
28.05.2026 13:39 Відповісти
Чим більше Панцирів буде на дахах - тим менше буде біля НПЗ. І то є гарно. Ті мацквічі нах нікому не потрібні, а от без пального залишитись, то вже інше.
28.05.2026 13:41 Відповісти
Це так КіЄФ за трі дня кацапи беруть?
28.05.2026 13:41 Відповісти
Якщо я не помиляюся то з установкою панциря московити перетворили цивільний будинок на військову ціль. Возрадуйтеся мешканці будинку.
28.05.2026 13:44 Відповісти
один персонаж давно так казав : " Чуєт моє сєрдце - оні наканунє грандіоZного шухєра "...
28.05.2026 13:47 Відповісти
Типова поведінка терористів "звинувачувати інших,робити самим".
28.05.2026 13:50 Відповісти
значить десь на росії має плакати один нпз, в якого цей панцир забрали
28.05.2026 14:08 Відповісти
Це чудово ,все що буде підбите, падатиме на голови масквічєй. Це повинно додати їм "любві "до сцаря.
28.05.2026 14:15 Відповісти
"ннові зенітні ракетні комплекси" це дуже потужнi 😂
28.05.2026 14:20 Відповісти
БПЛА -авіаматки, туди... Чотири -шість ФПВ-шок, на борт. І хай політають на рівні дахів... Кацапи своїми ракетами, з "Панцирів",(особливо, якщо вон повністю автоматичні), самі розхєрачать все навколо...
28.05.2026 14:26 Відповісти
Панцир найнещасливіший засіб ППО, його або постійно знищують або він б'є по своїх.
28.05.2026 15:46 Відповісти
хатели толька бровь паднять. а паднимают панцирь. на высотку. НА МАЦКВЕ!
28.05.2026 14:34 Відповісти
"Мы только бровь поднимем и Украина все поймет!"
Украіна ВСЕ зрозуміла,і тоді расєяне підняли другу бров,і заволали "а нас то за что?!!"
28.05.2026 14:43 Відповісти
куди полетять ракети при запуску маленького дрона по мацкві?
28.05.2026 19:50 Відповісти
ОЧКО СУЖАЕТСЯ )))
29.05.2026 01:33 Відповісти
ПУУТИН ОБ@БАЛ ВСЕХ, А ВСЕ ОБ@***** ПУТИНА ))))))))))))))))))))))))))))
29.05.2026 01:36 Відповісти
 
 