На дахах будівель у Москві встановлюють ЗРК "Панцирь", - ЗМІ. ВIДЕО

У російській столиці на дахи цивільних будівель встновлюють ннові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е.

Про це пише видання "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Військовий аналітик Massimo Frantarelli заявив, що для цього використовують гелікоптер Мі-26.

На оприлюдненому відео видно, що ППО встановлюють на даху бізнес-центру "Нордстар Тауер", розташованого в Північному окрузі Москви на вулиці Бєговій.

Що відомо про Панцирь-СМД-Е?

Його позиціонують як комплекс, спеціально адаптований для боротьби з дронами.

На відміну від Панцирь-С1, бойовий модуль СМД-Е не має 30-мм автоматичних гармат.

Комплекс озброєний двома типами ракет:

стандартними 95Я6 із дальністю ураження до 20 км;

малогабаритними ТКБ-1055, призначеними для ураження малорозмірних цілей. ТКБ-1055 мають дальність до 7 км і висоту перехоплення до 5 км.

Радіолокаційна компонента включає оглядову РЛС з активною фазованою антенною решіткою з дальністю виявлення до 24 км, а також міліметрову РЛС 1РС2-1.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.

Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.

