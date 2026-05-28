На дахах будівель у Москві встановлюють ЗРК "Панцирь", - ЗМІ. ВIДЕО
У російській столиці на дахи цивільних будівель встновлюють ннові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е.
Про це пише видання "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Військовий аналітик Massimo Frantarelli заявив, що для цього використовують гелікоптер Мі-26.
На оприлюдненому відео видно, що ППО встановлюють на даху бізнес-центру "Нордстар Тауер", розташованого в Північному окрузі Москви на вулиці Бєговій.
Що відомо про Панцирь-СМД-Е?
Його позиціонують як комплекс, спеціально адаптований для боротьби з дронами.
На відміну від Панцирь-С1, бойовий модуль СМД-Е не має 30-мм автоматичних гармат.
Комплекс озброєний двома типами ракет:
- стандартними 95Я6 із дальністю ураження до 20 км;
- малогабаритними ТКБ-1055, призначеними для ураження малорозмірних цілей. ТКБ-1055 мають дальність до 7 км і висоту перехоплення до 5 км.
Радіолокаційна компонента включає оглядову РЛС з активною фазованою антенною решіткою з дальністю виявлення до 24 км, а також міліметрову РЛС 1РС2-1.
- Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.
- Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.
нехай московити не скиглять коли прилітає у ці будівлі
бо тільки зʼявитесь в Украіні ,
на вас чекає смерть 😡
Таке тільки лапті могли зробити.
Дивно.
Мацква дуже міцне ППО має,
Тією кількістю можна було пару портів та ще кілька НПЗ в хлам розбити
Щоб зіпсувати кацапам настрій перед парадом витратили кілтка сотень дорогих дронів та невідому кількість (тисячі) мішеней за пару днів. Який сенс, крім піара? а Пітер далеко,та й теж добре щахищений, важливих цілей в ньому небагато.
ЄДИНИЙ СЕНС періодично лякати мацкву, щоб туди всі залишки ппо зтягували.
Революції там не станеться куди вигідніше цими ресурсами добити їх нефтянку та економіку. Ото вже реальний розвал голозадої недоімперії на горизонті з'явиться
Максимальный боекомплект зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» составляет до 48 ракет
Украіна ВСЕ зрозуміла,і тоді расєяне підняли другу бров,і заволали "а нас то за что?!!"