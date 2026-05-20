У Росії масово зупиняються НПЗ після атак безпілотників
У центральній частині Росії великі нафтопереробні заводи змушені зупиняти або скорочувати роботу після атак безпілотників. За останні два тижні це торкнулося ключових підприємств енергетичної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.
Масштабні зупинки нафтопереробки
За даними агентства, у 2026 році кількість атак на енергетичну інфраструктуру РФ зросла, а число нафтопереробних заводів, які стали цілями, фактично подвоїлося з початку року.
У другій половині травня заводи центральної Росії, які забезпечують внутрішній ринок і значну частину експорту, майже зупинили роботу.
Серед підприємств, що зазнали атак, називають НПЗ у Кірішах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі.
Зокрема, Рязанську НВК повністю зупинено з 15 травня, Московський НПЗ — з 17 травня. Ярославнафтооргсинтез, за інформацією джерел, працює приблизно на чверть від потужності.
Один із найбільших заводів Киришинефтеоргсинтез потужністю 20 мільйонів тонн на рік зупинено з 5 травня. Нижегороднафтооргсинтез потужністю 17 мільйонів тонн також зазнав атак, але його поточний стан точно не відомий.
Удар по паливному виробництву
Сумарна потужність підприємств, які повністю або частково зупинилися, перевищує 83 мільйони тонн на рік. Це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей Росії.
"За підрахунками агентства, у січні-травні близько 11% потужностей первинної переробки в РФ перебували в простої через атаки БпЛА", - йдеться у статті.
Ці заводи разом забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального.
Частина інших підприємств, які могли б компенсувати втрати, також працюють частково або зупинені через аналогічні атаки.
Що передувало?
- За даними Генштабу, 18 травня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область РФ), а 19 травня - нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" (Ярославська область РФ).
- 20 травня ЗМІ повідомили, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" знову атакований та горить у Кстово.
Тобто (11% від 30%) зменшили виробництво бензину кацапам на 3%?