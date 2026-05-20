В России массово останавливаются НПЗ после атак беспилотников

В центральной части России крупные нефтеперерабатывающие заводы вынуждены останавливать или сокращать работу после атак беспилотников. За последние две недели это коснулось ключевых предприятий энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Масштабные остановки нефтепереработки

По данным агентства, в 2026 году количество атак на энергетическую инфраструктуру РФ возросло, а число нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями, фактически удвоилось с начала года.

Во второй половине мая заводы центральной России, обеспечивающие внутренний рынок и значительную часть экспорта, практически остановили работу.

Среди предприятий, подвергшихся атакам, называют НПЗ в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

В частности, Рязанский НПЗ полностью остановлен с 15 мая, Московский НПЗ — с 17 мая. Ярославнафтооргсинтез, по информации источников, работает примерно на четверть мощности.

Один из крупнейших заводов "Киришинефтеоргсинтез" мощностью 20 миллионов тонн в год остановлен с 5 мая. "Нижегороднефтеоргсинтез" мощностью 17 миллионов тонн также подвергся атакам, но его текущее состояние точно неизвестно.

Удар по топливному производству

Суммарная мощность предприятий, которые полностью или частично остановились, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

"По подсчетам агентства, в январе-мае около 11% мощностей первичной переработки в РФ простаивали из-за атак БПЛА", — говорится в статье.

Эти заводы вместе обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива.

Часть других предприятий, которые могли бы компенсировать потери, также работают частично или остановлены из-за аналогичных атак.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, 18 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область РФ), а 19 мая — по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" (Ярославская область РФ).

20 мая СМИ сообщили, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" вновь подвергся атаке и горит в Кстово.

