В России массово останавливаются НПЗ после атак беспилотников
В центральной части России крупные нефтеперерабатывающие заводы вынуждены останавливать или сокращать работу после атак беспилотников. За последние две недели это коснулось ключевых предприятий энергетической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
Масштабные остановки нефтепереработки
По данным агентства, в 2026 году количество атак на энергетическую инфраструктуру РФ возросло, а число нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями, фактически удвоилось с начала года.
Во второй половине мая заводы центральной России, обеспечивающие внутренний рынок и значительную часть экспорта, практически остановили работу.
Среди предприятий, подвергшихся атакам, называют НПЗ в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.
В частности, Рязанский НПЗ полностью остановлен с 15 мая, Московский НПЗ — с 17 мая. Ярославнафтооргсинтез, по информации источников, работает примерно на четверть мощности.
Один из крупнейших заводов "Киришинефтеоргсинтез" мощностью 20 миллионов тонн в год остановлен с 5 мая. "Нижегороднефтеоргсинтез" мощностью 17 миллионов тонн также подвергся атакам, но его текущее состояние точно неизвестно.
Удар по топливному производству
Суммарная мощность предприятий, которые полностью или частично остановились, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей России.
"По подсчетам агентства, в январе-мае около 11% мощностей первичной переработки в РФ простаивали из-за атак БПЛА", — говорится в статье.
Эти заводы вместе обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива.
Часть других предприятий, которые могли бы компенсировать потери, также работают частично или остановлены из-за аналогичных атак.
Что предшествовало?
- По данным Генштаба, 18 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область РФ), а 19 мая — по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" (Ярославская область РФ).
- 20 мая СМИ сообщили, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" вновь подвергся атаке и горит в Кстово.
Тобто (11% від 30%) зменшили виробництво бензину кацапам на 3%?