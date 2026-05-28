На крышах зданий в Москве устанавливают ЗРК "Панцирь", - СМИ. ВИДЕО
В российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".
Об этом пишет издание "Милитарный", сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Военный аналитик Массимо Франтарелли заявил, что для этого используют вертолет Ми-26.
На обнародованном видео видно, что ПВО устанавливают на крыше бизнес-центра "Нордстар Тауэр", расположенного в Северном округе Москвы на улице Беговой.
Что известно о "Панцирь-СМД-Е"?
Его позиционируют как комплекс, специально адаптированный для борьбы с дронами.
В отличие от "Панциря-С1", боевой модуль СМД-Е не имеет 30-мм автоматических пушек.
Комплекс вооружен двумя типами ракет:
- стандартными 95Я6 с дальностью поражения до 20 км;
- малогабаритными ТКБ-1055, предназначенными для поражения малоразмерных целей. ТКБ-1055 имеют дальность до 7 км и высоту перехвата до 5 км.
Радиолокационная компонента включает обзорную РЛС с активной фазированной антенной решеткой с дальностью обнаружения до 24 км, а также миллиметровую РЛС 1РС2-1.
- Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.
- После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.
нехай московити не скиглять коли прилітає у ці будівлі
бо тільки зʼявитесь в Украіні ,
на вас чекає смерть 😡
Таке тільки лапті могли зробити.
Дивно.
Мацква дуже міцне ППО має,
Тією кількістю можна було пару портів та ще кілька НПЗ в хлам розбити
Щоб зіпсувати кацапам настрій перед парадом витратили кілтка сотень дорогих дронів та невідому кількість (тисячі) мішеней за пару днів. Який сенс, крім піара? а Пітер далеко,та й теж добре щахищений, важливих цілей в ньому небагато.
ЄДИНИЙ СЕНС періодично лякати мацкву, щоб туди всі залишки ппо зтягували.
Революції там не станеться куди вигідніше цими ресурсами добити їх нефтянку та економіку. Ото вже реальний розвал голозадої недоімперії на горизонті з'явиться
Максимальный боекомплект зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» составляет до 48 ракет
Украіна ВСЕ зрозуміла,і тоді расєяне підняли другу бров,і заволали "а нас то за что?!!"