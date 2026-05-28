РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13013 посетителей онлайн
Новости Видео Атака БпЛА на Москву
7 596 53

На крышах зданий в Москве устанавливают ЗРК "Панцирь", - СМИ. ВИДЕО

В российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".

Об этом пишет издание "Милитарный", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Военный аналитик Массимо Франтарелли заявил, что для этого используют вертолет Ми-26.

На обнародованном видео видно, что ПВО устанавливают на крыше бизнес-центра "Нордстар Тауэр", расположенного в Северном округе Москвы на улице Беговой.

Смотрите также: РФ ждет "шагов навстречу" от Украины в переговорах. Они знают, что нужно сделать, - Кремль. ВИДЕО

Что известно о "Панцирь-СМД-Е"?

Его позиционируют как комплекс, специально адаптированный для борьбы с дронами.

В отличие от "Панциря-С1", боевой модуль СМД-Е не имеет 30-мм автоматических пушек.

Комплекс вооружен двумя типами ракет:

  • стандартными 95Я6 с дальностью поражения до 20 км;
  • малогабаритными ТКБ-1055, предназначенными для поражения малоразмерных целей. ТКБ-1055 имеют дальность до 7 км и высоту перехвата до 5 км.

Радиолокационная компонента включает обзорную РЛС с активной фазированной антенной решеткой с дальностью обнаружения до 24 км, а также миллиметровую РЛС 1РС2-1.

  • Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.
  • После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.

Читайте: В России массово останавливаются НПЗ после атак беспилотников

Автор: 

москва (3073) ПВО (3711) россия (97735)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
👍законні військові цілі, можна їб...шити, все законно під час ведення війни!
показать весь комментарий
28.05.2026 13:17 Ответить
+26
Законная военная ЦЕЛЬ.

нехай московити не скиглять коли прилітає у ці будівлі
показать весь комментарий
28.05.2026 13:18 Ответить
+20
цікаво, якщо fpv влучить у боєкомплект, то до якого поверха того тауера проваляться залишки панциря?
показать весь комментарий
28.05.2026 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить - залітаєш на москву - річку і погнав над водою
показать весь комментарий
28.05.2026 13:16 Ответить
👍законні військові цілі, можна їб...шити, все законно під час ведення війни!
показать весь комментарий
28.05.2026 13:17 Ответить
можно, но не можно. Путін невєлєлі.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:33 Ответить
Не потрібно їх чіпати, дані ракети мають розгонний блок, який через пару секунд, падає на землю, тобто на голови кацапья. Тому чим більше панцирів, тим краще для тридарастів
показать весь комментарий
28.05.2026 17:05 Ответить
на кремль замість звезди поставте
показать весь комментарий
28.05.2026 13:17 Ответить
дайош каждому ОСББ по панцирю!
показать весь комментарий
28.05.2026 13:18 Ответить
Законная военная ЦЕЛЬ.

нехай московити не скиглять коли прилітає у ці будівлі
показать весь комментарий
28.05.2026 13:18 Ответить
Не допоможе!Це як мертвому припарки.Даремно,людей тільки будете підставлять під удари.Мешканцям таких будинків порада - виходьте на дах і кидайте ту недотехніку вниз щоб не постраждати.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:20 Ответить
Кацапи , вам вже нічого не допоможе ,
бо тільки зʼявитесь в Украіні ,
на вас чекає смерть 😡
показать весь комментарий
28.05.2026 13:20 Ответить
цікаво, якщо fpv влучить у боєкомплект, то до якого поверха того тауера проваляться залишки панциря?
показать весь комментарий
28.05.2026 13:22 Ответить
Відразу до Кабздона.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:28 Ответить
Панцирі на дахах - це пістєц, панове!
Таке тільки лапті могли зробити.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:24 Ответить
З точки зору еффективноиі ЗРК це логічно, з точки зору смертельної небезпеки для цивільних це звиздець. Хоча кому ці прості кацапи треба, головне щоб глав дєд чи його двійники в крємлі не постраждали.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:30 Ответить
Судячи по фото будівлі не прості там кацапи ошиваються, але то і на краще...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:45 Ответить
Це добре. Квартирки мацквічам, якщо не наші дрони, то власні ракети доб'ють)
показать весь комментарий
28.05.2026 13:28 Ответить
А ми думали там на майдан проти вони вийдуть.
Дивно.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:28 Ответить
Рабпм свобода не потрібна, вони хочуть лише єдиного: своїх рабів. Гугліть Історію Ліберії.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:32 Ответить
кацапи просто хроничні ід і* ти ...вїб* уть наші по такій основі з низу, чи посередині будівлі ,і їх пепео, хрясниця до низу їм на голови ... ...
показать весь комментарий
28.05.2026 13:32 Ответить
Там моноліт. Від дронів не гепнеться.
показать весь комментарий
28.05.2026 22:28 Ответить
знаю ...так фламіндічами по моноліту ...ех...
показать весь комментарий
28.05.2026 22:37 Ответить
Зеленський має угоду не атакувати Пітер та Москву. Інколи йому дозволяють за згодою сторін атакувати передмісття, тіпа Зеленограда та Капотні.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:32 Ответить
Це тобі рєптілоїди повідомили?
Мацква дуже міцне ППО має,
Тією кількістю можна було пару портів та ще кілька НПЗ в хлам розбити
Щоб зіпсувати кацапам настрій перед парадом витратили кілтка сотень дорогих дронів та невідому кількість (тисячі) мішеней за пару днів. Який сенс, крім піара? а Пітер далеко,та й теж добре щахищений, важливих цілей в ньому небагато.
ЄДИНИЙ СЕНС періодично лякати мацкву, щоб туди всі залишки ппо зтягували.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:42 Ответить
Мені це підказує здоровий глузд та факт того, що "Москва спить завжди". І товаришчу Путіну не конфузно і харашо. Фанерно-пенопластові дрони БЕЗ НІЧОГО коштують на порядом менше ракет москальского ППО. (Ми же економічно намагаємось ім зашкодить?). Сенса лякати Москву немає, бо ми ніяк Москву не атакуємо і вони це добре знають.
показать весь комментарий
28.05.2026 14:10 Ответить
Так, дешева мішень типу Майя коштує 5 000$, по розмірам і виду трохи схожа на ФП1. Але поки вона долетитьдо мацкви зі 100 шт зіб'ють МВОГи, вертушки, кукурузіки з кулеметами чи дрони перехоплювачи (усе це в кацапів є ), або подавлять ребом 99%. Тобто з 1000 дронів ( 800-900 мішеней 100-200 бойвих, до околиці мацкви долетить якийсь десяток. І там їх і доб'ють. Саме такі атаки і були перед 9 травня. Вартість цих атак була десятки млн $. Якщо ж їх повторювати щодня, то це розорить наш бюджет СБС, а толку буде біля нуля, москвичи швидко (як наприклад вже кияни ) звикнуть до поодиноких вибухів і прильотів.
Революції там не станеться куди вигідніше цими ресурсами добити їх нефтянку та економіку. Ото вже реальний розвал голозадої недоімперії на горизонті з'явиться
показать весь комментарий
28.05.2026 14:38 Ответить
Москва- то стратегія Перемоги. НПЗ та всі нше - тактіка, теж гарно, але на закінчення війни вплине дуже мало. Русні до жопи. На 9 травня ніякої атаки на Москву не було, то імітація банди Зелемського, тож це не приклад. Імітація коштує 1000-3000 доларів, що може достати до Москви. Це разорить, але не нас, а Москву. П.С. Бажаєшь воювати вічно, твое право. Чи витримаємо ми, оце питання.
показать весь комментарий
28.05.2026 15:03 Ответить
Згоден, крім того що великий бпла розмірів практично ФП 1, 1000$ не коштуватиме. А дрібні вони ігноритимуть, як наші ігнорять кацапську мішень пародія.
показать весь комментарий
28.05.2026 15:50 Ответить
Не угода,а наказ! Бо інакше арештують/націоналізують діючий бізнес зє на москві .
показать весь комментарий
28.05.2026 13:47 Ответить
Ще один. Зєля тупенький для такого, як бізнес в мацкві.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:58 Ответить
Вундервафля доречі крута (добре що їх в них дуже мало) практично повністю автоматична, з крутим радаром, та великим запасом дешевих малогабаритними радіокерованими ракет.

Максимальный боекомплект зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» составляет до 48 ракет
показать весь комментарий
28.05.2026 13:37 Ответить
На папері вигляда круто, але при бойовому застосуванні, як завжди, вилізуть якісь косяки.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:49 Ответить
Ну це звичайна справа. Польові впробовування. Сама ідея правильна. Треба копіювати нашим КБ "луч" та іншим.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:54 Ответить
Добре що в Києві не встановлюють, бо немає що встановлювати.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:38 Ответить
В мене недалеко від хати стояв гепард. Скажу ну його нафіг. Ці комплекси за містом треба ставити, і стріляти лише в сторону поля.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:55 Ответить
Під час тривог, від мого будинку до лісу, й по самій вулиці літають кілька мобільних груп. Кілька разів збивали так, що гепалось десь недалеко. Очучєнія ті ще..коли будинок панельний ходить ходуном. А це не моноліт.
показать весь комментарий
28.05.2026 22:33 Ответить
Цікаво, у цієї модифікації "дахового панциря" електроживлення автономне чи від силової мережі будинку, чи комбінація вищезгаданого.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:39 Ответить
Чим більше Панцирів буде на дахах - тим менше буде біля НПЗ. І то є гарно. Ті мацквічі нах нікому не потрібні, а от без пального залишитись, то вже інше.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:41 Ответить
Це так КіЄФ за трі дня кацапи беруть?
показать весь комментарий
28.05.2026 13:41 Ответить
Якщо я не помиляюся то з установкою панциря московити перетворили цивільний будинок на військову ціль. Возрадуйтеся мешканці будинку.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:44 Ответить
один персонаж давно так казав : " Чуєт моє сєрдце - оні наканунє грандіоZного шухєра "...
показать весь комментарий
28.05.2026 13:47 Ответить
Типова поведінка терористів "звинувачувати інших,робити самим".
показать весь комментарий
28.05.2026 13:50 Ответить
значить десь на росії має плакати один нпз, в якого цей панцир забрали
показать весь комментарий
28.05.2026 14:08 Ответить
Це чудово ,все що буде підбите, падатиме на голови масквічєй. Це повинно додати їм "любві "до сцаря.
показать весь комментарий
28.05.2026 14:15 Ответить
"ннові зенітні ракетні комплекси" це дуже потужнi 😂
показать весь комментарий
28.05.2026 14:20 Ответить
БПЛА -авіаматки, туди... Чотири -шість ФПВ-шок, на борт. І хай політають на рівні дахів... Кацапи своїми ракетами, з "Панцирів",(особливо, якщо вон повністю автоматичні), самі розхєрачать все навколо...
показать весь комментарий
28.05.2026 14:26 Ответить
Панцир найнещасливіший засіб ППО, його або постійно знищують або він б'є по своїх.
показать весь комментарий
28.05.2026 15:46 Ответить
хатели толька бровь паднять. а паднимают панцирь. на высотку. НА МАЦКВЕ!
показать весь комментарий
28.05.2026 14:34 Ответить
"Мы только бровь поднимем и Украина все поймет!"
Украіна ВСЕ зрозуміла,і тоді расєяне підняли другу бров,і заволали "а нас то за что?!!"
показать весь комментарий
28.05.2026 14:43 Ответить
куди полетять ракети при запуску маленького дрона по мацкві?
показать весь комментарий
28.05.2026 19:50 Ответить
ОЧКО СУЖАЕТСЯ )))
показать весь комментарий
29.05.2026 01:33 Ответить
ПУУТИН ОБ@БАЛ ВСЕХ, А ВСЕ ОБ@***** ПУТИНА ))))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
29.05.2026 01:36 Ответить
 
 