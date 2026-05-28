На крышах зданий в Москве устанавливают ЗРК "Панцирь", - СМИ. ВИДЕО

В российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".

Об этом пишет издание "Милитарный", сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Военный аналитик Массимо Франтарелли заявил, что для этого используют вертолет Ми-26.

На обнародованном видео видно, что ПВО устанавливают на крыше бизнес-центра "Нордстар Тауэр", расположенного в Северном округе Москвы на улице Беговой.

Что известно о "Панцирь-СМД-Е"?

Его позиционируют как комплекс, специально адаптированный для борьбы с дронами.

В отличие от "Панциря-С1", боевой модуль СМД-Е не имеет 30-мм автоматических пушек.

Комплекс вооружен двумя типами ракет:

стандартными 95Я6 с дальностью поражения до 20 км;

малогабаритными ТКБ-1055, предназначенными для поражения малоразмерных целей. ТКБ-1055 имеют дальность до 7 км и высоту перехвата до 5 км.

Радиолокационная компонента включает обзорную РЛС с активной фазированной антенной решеткой с дальностью обнаружения до 24 км, а также миллиметровую РЛС 1РС2-1.

Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.

После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.

