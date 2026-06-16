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Новини Дефіцит пального
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Мешканці столиці РФ шикуються у черги до АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал до нас эта беда не дойдет". ВIДЕО

Масштабний паливний колапс, який раніше охопив прикордонні регіони Росії та окупований Крим, офіційно дістався до столиці країни-агресорки. Великий російський паливний оператор "Татнафта" оголосив про введення жорстких обмежень на відпуск бензину та дизельного пального на всіх своїх автозаправних комплексах по всій території РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення про обмеження реалізації нафтопродуктів миттєво спровокувало паніку серед водіїв та призвело до паралічу біля заправних станцій у Москві. Мешканці російської столиці масово публікують у соцмережах кадри величезних автомобільних заторів у спробах заправити транспорт.

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Один із місцевих жителів зняв на відео кілометрову чергу на одній із московських АЗС, висловивши шок від того, що паливна криза безпосередньо торкнулася центрального регіону РФ.

"Это какой-то ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут сорок стоим. Ну и естественно, Мерседес после покраски самый красивый в потоке. Ужас, я думал до нас эта беда не дойдет", - бідкається москвич у коментарі до оприлюднених кадрів.

Дивіться: Росіянка про обстановку у Криму: "Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Мы решили вернуться в Москву". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обурений росіянин із Новоросійська: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВIДЕО

Автор: 

бензин (1377) дефіцит (714) Крим (14120) москва (1333) НПЗ (1018) черга (228) дизель (31)
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Топ коментарі
+10
Це тіки початок ☺️
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16.06.2026 12:22 Відповісти
+9
"Бєда" це коли панель перекриття на голову, а черга за бензином це просто незручності...
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16.06.2026 12:30 Відповісти
+7
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16.06.2026 12:24 Відповісти
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бандерівське іпсо
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16.06.2026 12:20 Відповісти
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16.06.2026 12:24 Відповісти
Прішла бєда-откривай ворота!
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16.06.2026 12:21 Відповісти
Він зовсім не розуміє, як виглядає біда
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16.06.2026 12:21 Відповісти
Це тіки початок ☺️
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16.06.2026 12:22 Відповісти
Мабуть в москві і шампанське подорожчало
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16.06.2026 12:23 Відповісти
ШІ, очевидно ж. Не може такого бути у мАцквє.
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16.06.2026 12:24 Відповісти
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16.06.2026 12:24 Відповісти
А НПЗ... да у нас етих гуталінов НПЗ просто завалісь!
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16.06.2026 12:28 Відповісти
Обіцявший застрелитися куколд та сцикло ваєвода вєщаєт.
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16.06.2026 12:37 Відповісти
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16.06.2026 12:47 Відповісти
не дійшла, а долетіла
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16.06.2026 12:29 Відповісти
Всє на штурм крємля!
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16.06.2026 12:29 Відповісти
"Бєда" це коли панель перекриття на голову, а черга за бензином це просто незручності...
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16.06.2026 12:30 Відповісти
Залежить від масштабів.
Коли систематично не можна дістатись на роботу вчасно, в інший район міста, коли пожежні та швидкі починають їздити з перебоями, коли вантаж не завжди доїжджає вчасно - це вже не просто незручності.
А головне - це крутіше, ніж гатити по випадковим чєловєйнікам.
Бо чєловєйнік - це імовірність (нє повєзло, братан, нє фартануло), а нестача бензину - плюс-мінус рівномірно розмазується між всіма мАцквічамі.
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16.06.2026 12:33 Відповісти
Все по плану.
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16.06.2026 12:31 Відповісти
Ужас… ужас…. Но нє ажас-ужас-ужас! І сєкунди свістят у віска і НПЗ.
Значить не такий вже й ужас, якщо можна похизуватися мерседесом.
Ужас почнеться, коли кацапи у відосіках верещатимуть «Зачєм нам ета есвео!?».
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16.06.2026 12:32 Відповісти
Ну, раніше була взагалі тішь да гладь да імпєрская благодать.
Вайна далєко - побєди блізко, гордімся родіной вєлікой.
А тепер - ой, вєлікая, виявляється, бензином забезпечити не може.
На п'ятий рік побєдоносной сво.
Це точно вона за планом йде, у суворій відповідності до графіку?
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16.06.2026 12:35 Відповісти
уф. а то ми вже переживати почали за мАсквічей, що це свято обійде їх стороною.
у Мадяра всі ходи записані) чекайте далі
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16.06.2026 12:35 Відповісти
Це відео старше пожежі на Московському НПЗ.
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16.06.2026 12:35 Відповісти
Вже десь бачили? Давно?
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16.06.2026 12:46 Відповісти
Так, у соцмережі. Десь день- два тому.
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16.06.2026 13:03 Відповісти
..а бєда не пріходіт Адна..
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16.06.2026 12:36 Відповісти
Двіжуууха
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16.06.2026 12:37 Відповісти
гойда...
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16.06.2026 12:37 Відповісти
"Губіт лядєй ні піво,
Губіт лядєй бінзін !!"
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16.06.2026 12:38 Відповісти
Шо делал, ДУМАЛ??? Ни хера себе заявочка, это с каких-таких пор кацапы думать научились? НОНСЕНС,АБСУРД и АХИНЕЯ.
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16.06.2026 12:41 Відповісти
На покрашенном Мерседесе, не хватает надписи, МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ...
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16.06.2026 12:43 Відповісти
Тиждень тому сестра дружини з Москви запевняла, що то все брехня. Палива скрізь вдосталь. Брат дружини з Пітєра зняв відос особисто для неї як у них там діють обмеження... Вона каже, навіть її подруга їхала на південь і казала що все ок. Хотілося би зараз подивитися на її обличчя
Впевен - навіть зараз буде заперечувати!
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16.06.2026 12:50 Відповісти
Дивлюсь так і політикою почнуть цікавитись...
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16.06.2026 12:50 Відповісти
Как похорошела масква при Мядярє!
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16.06.2026 12:56 Відповісти
Подаруйте Путіну пістолет та одну кулю, до виборів в госдуру він не доживе.
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16.06.2026 13:13 Відповісти
Ой бяда-а то бяда-а.
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16.06.2026 13:29 Відповісти
 
 