Мешканці столиці РФ шикуються у черги до АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал до нас эта беда не дойдет". ВIДЕО

Масштабний паливний колапс, який раніше охопив прикордонні регіони Росії та окупований Крим, офіційно дістався до столиці країни-агресорки. Великий російський паливний оператор "Татнафта" оголосив про введення жорстких обмежень на відпуск бензину та дизельного пального на всіх своїх автозаправних комплексах по всій території РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення про обмеження реалізації нафтопродуктів миттєво спровокувало паніку серед водіїв та призвело до паралічу біля заправних станцій у Москві. Мешканці російської столиці масово публікують у соцмережах кадри величезних автомобільних заторів у спробах заправити транспорт.

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Один із місцевих жителів зняв на відео кілометрову чергу на одній із московських АЗС, висловивши шок від того, що паливна криза безпосередньо торкнулася центрального регіону РФ.

"Это какой-то ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут сорок стоим. Ну и естественно, Мерседес после покраски самый красивый в потоке. Ужас, я думал до нас эта беда не дойдет", - бідкається москвич у коментарі до оприлюднених кадрів.

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