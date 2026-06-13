На АЗС у Москві, Петербурзі та Татарстані обмежують продажі пального після українських ударів по НПЗ, - ЗМІ

У низці регіонів РФ, зокрема у Москві, Санкт-Петербурзі та Татарстані, великі мережі автозаправних станцій почали обмежувати продаж пального.

Про це пише "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

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Обмеження у Москві

Так, у Москві на АЗС компанії "Татнефти" діють обмеження до 20 літрів на бензин АІ-92 та АІ-95, а також до 40 літрів на дизельне пальне.

На заправках "Роснефти" діє ліміт до 90 літрів у бак або каністру, у "Лукойла" — не більше ніж 100 літрів бензину або дизеля на один чек.

Обмеження в Санкт-Петербурзі

Аналогічні обмеження — до 20 літрів бензину та 40 літрів дизеля в одні руки — запровадили на АЗС "Татнефти" в Санкт-Петербурзі. При цьому у петербурзькому комітеті з енергетики стверджують, що передумови для виникнення дефіциту паливних ресурсів відсутні.

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Обмеження в Татарстані

На деяких АЗС Татарстану також запроваджено тимчасові ліміти на продаж пального. У пресслужбі глави республіки заявляють, що це зроблено "для уникнення штучного ажіотажу та забезпечення сталої ситуації".

Паливна криза в РФ

Раніше повідомлялося, що паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.

Також повідомлялося, що слідом за кризою на ринку бензину у двох десятках російських регіонів виникли проблеми з авіаційним паливом.

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