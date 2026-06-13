На АЗС у Москві, Петербурзі та Татарстані обмежують продажі пального після українських ударів по НПЗ, - ЗМІ
У низці регіонів РФ, зокрема у Москві, Санкт-Петербурзі та Татарстані, великі мережі автозаправних станцій почали обмежувати продаж пального.
Про це пише "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.
Обмеження у Москві
Так, у Москві на АЗС компанії "Татнефти" діють обмеження до 20 літрів на бензин АІ-92 та АІ-95, а також до 40 літрів на дизельне пальне.
На заправках "Роснефти" діє ліміт до 90 літрів у бак або каністру, у "Лукойла" — не більше ніж 100 літрів бензину або дизеля на один чек.
Обмеження в Санкт-Петербурзі
Аналогічні обмеження — до 20 літрів бензину та 40 літрів дизеля в одні руки — запровадили на АЗС "Татнефти" в Санкт-Петербурзі. При цьому у петербурзькому комітеті з енергетики стверджують, що передумови для виникнення дефіциту паливних ресурсів відсутні.
Обмеження в Татарстані
На деяких АЗС Татарстану також запроваджено тимчасові ліміти на продаж пального. У пресслужбі глави республіки заявляють, що це зроблено "для уникнення штучного ажіотажу та забезпечення сталої ситуації".
Паливна криза в РФ
- Раніше повідомлялося, що паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.
- Також повідомлялося, що слідом за кризою на ринку бензину у двох десятках російських регіонів виникли проблеми з авіаційним паливом.
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Треба було оркам, «інтєрєсаваться палітікай»!!
З НПЗ роботи ще повно.
Но это пока....
Поживемо, побачимо, як воно буде.
3,14 здец обмеження.