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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по РФ
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На АЗС у Москві, Петербурзі та Татарстані обмежують продажі пального після українських ударів по НПЗ, - ЗМІ

дефіцит пального в рф

У низці регіонів РФ, зокрема у Москві, Санкт-Петербурзі та Татарстані, великі мережі автозаправних станцій почали обмежувати продаж пального.

Про це пише "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

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Обмеження у Москві 

Так, у Москві на АЗС компанії "Татнефти" діють обмеження до 20 літрів на бензин АІ-92 та АІ-95, а також до 40 літрів на дизельне пальне.

На заправках "Роснефти" діє ліміт до 90 літрів у бак або каністру, у "Лукойла" — не більше ніж 100 літрів бензину або дизеля на один чек.

Обмеження в Санкт-Петербурзі

Аналогічні обмеження — до 20 літрів бензину та 40 літрів дизеля в одні руки — запровадили на АЗС "Татнефти" в Санкт-Петербурзі. При цьому у петербурзькому комітеті з енергетики стверджують, що передумови для виникнення дефіциту паливних ресурсів відсутні.

Читайте також: У Росії зупинився Куйбишевський НПЗ після атаки українських дронів, – Reuters

Обмеження в Татарстані

На деяких АЗС Татарстану також запроваджено тимчасові ліміти на продаж пального. У пресслужбі глави республіки заявляють, що це зроблено "для уникнення штучного ажіотажу та забезпечення сталої ситуації". 

Паливна криза в РФ

  • Раніше повідомлялося, що паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.
  • Також повідомлялося, що слідом за кризою на ринку бензину у двох десятках російських регіонів виникли проблеми з авіаційним паливом.

Читайте також: В аеропортах РФ запровадили обмеження на заправку літаків через дефіцит палива, - ЗМІ

Автор: 

АЗС (1949) москва (1333) росія (70423) Санкт-Петербург (296) паливо (932)
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Топ коментарі
+5
Країна-бензоколонка вийшла з ладу...
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13.06.2026 21:35 Відповісти
+2
путіну пйоух на своїх рабів і те що в них немає чим заправляти їхні тазіки. поки буде паливо для віська РФ та силовиків війна буде продовжуватися. потрібні потужніші удари по паливному сектору РФ та дієві санкції заходу
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13.06.2026 21:39 Відповісти
+2
Де ще там заводи переробки?Нема?То по АЗС)
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13.06.2026 21:43 Відповісти
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Країна-бензоколонка вийшла з ладу...
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13.06.2026 21:35 Відповісти
путіну пйоух на своїх рабів і те що в них немає чим заправляти їхні тазіки. поки буде паливо для віська РФ та силовиків війна буде продовжуватися. потрібні потужніші удари по паливному сектору РФ та дієві санкції заходу
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13.06.2026 21:39 Відповісти
Це для орків, через 25 років, прийшов ******* день!!!!
Треба було оркам, «інтєрєсаваться палітікай»!!
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13.06.2026 22:01 Відповісти
Де ще там заводи переробки?Нема?То по АЗС)
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13.06.2026 21:43 Відповісти
та є. Он є "прогульщікі" з кінця минулого року, які ще взимку відновили виробничі процеси після уражень - уфімський та новоуфімський НПЗ, Антіпінський НПЗ та НПЗ "ГазпромнєфтєхімСалават"... Є ті НПЗ, які мало турбували - Ухтинський та Орський... Є "мілкота", яка причаїлась поблизу театра бойових дій, накшталт Калузького НПЗ, який з початку минулого року видає із себе "мертвого"...
З НПЗ роботи ще повно.
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13.06.2026 22:47 Відповісти
Ну,то що заважає?
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13.06.2026 23:05 Відповісти
Незабаром включиться Китай і проблеми з пальним зникнуть на Кацапстані. На превеликий жаль.
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13.06.2026 21:45 Відповісти
Не переживайте! Китай не включиться. В кацапів були контракти на поставку палива в Монголію і країни Середньої Азії. Кацапи заборонили експорт і Китай зайняв їх нішу бо то його сфера впливу. А більше в Китаю можливостей збільшити виробництво немає, одна справа Монголія, а інша напарашія. А й навіть якби й були, то з логістикою то було б дуже важко.
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13.06.2026 22:03 Відповісти
Колись був колега з ім'ям Абу Алі, не з ізм'ям, а так традиційно називався. Просто згадалось.
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13.06.2026 22:09 Відповісти
Просто співпало, кількість комбінацій букв хоч і величезна але ж таки обмежена.
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13.06.2026 22:29 Відповісти
Так. З 26-32 букв багато не напридумуєш. Всього навсього декілька мільйонів слів. Арабське Абу одне з цих випадкових.
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13.06.2026 22:38 Відповісти
То є так. Немає бензина - немає проблем 😁
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13.06.2026 22:03 Відповісти
ЗСУ можуть допомогти прорідити черги кацапів на АЗС.
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13.06.2026 21:48 Відповісти
Шо, бензоколонка зламалась?
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13.06.2026 21:56 Відповісти
Мадяр разрешил на рыло выдавать по 20 литров
Но это пока....
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13.06.2026 21:59 Відповісти
Ходять чутки, що це штучна криза. Олігархи, виробники палива просто хочуть підняти ціни на пальне. Типу, це потрібно для "захисту" НПЗ і т.д. Як у нас із "захистом" енергетики...

Поживемо, побачимо, як воно буде.
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13.06.2026 22:11 Відповісти
Це тимчасово. Вже дали команду на два НПЗ в Беларусі збільшити виробництво. А є ще Казахстан та Азербайджан. На продажу нафти і газа РФ зараз підіймає грошей у 2 рази більше, ніж у лютому. Удари прекрасні, но я би не перебільшував. Це не стратегія перемоги. Ось бити по столиці, це так, но абрамовіч не велелі.
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13.06.2026 22:11 Відповісти
До речі, дві нитки магістрального газопроводу в Крим з Тамані ніхто і не думає виключати.
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13.06.2026 22:13 Відповісти
На заправках "Роснефти" діє ліміт до 90 літрів у бак або каністру, у "Лукойла" - не більше ніж 100 літрів бензину або дизеля на один чек. Джерело: https://censor.net/ua/n4008224

3,14 здец обмеження.
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13.06.2026 22:35 Відповісти
 
 