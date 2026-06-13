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На АЗС в Москве, Петербурге и Татарстане ограничивают продажи топлива после украинских ударов по НПЗ, - СМИ

дефицит топлива в РФ

В ряде регионов РФ, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, крупные сети автозаправочных станций начали ограничивать продажу топлива.

Об этом пишет "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

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Ограничения в Москве 

Так, в Москве на АЗС компании "Татнефть" действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо.

На заправках "Роснефти" действует лимит до 90 литров в бак или канистру, у "Лукойла" - не более 100 литров бензина или дизеля на один чек.

Ограничения в Санкт-Петербурге

Аналогичные ограничения - до 20 литров бензина и 40 литров дизеля на одного покупателя - ввели на АЗС "Татнефти" в Санкт-Петербурге. При этом в петербургском комитете по энергетике утверждают, что предпосылок для возникновения дефицита топливных ресурсов нет.

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Ограничения в Татарстане

На некоторых АЗС Татарстана также введены временные лимиты на продажу топлива. В пресс-службе главы республики заявляют, что это сделано "для предотвращения искусственного ажиотажа и обеспечения стабильной ситуации". 

Топливный кризис в РФ

  • Ранее сообщалось, что топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина уже ввели в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.
  • Также сообщалось, что вслед за кризисом на рынке бензина в двух десятках российских регионов возникли проблемы с авиационным топливом.

Читайте также: В аэропортах РФ ввели ограничения на заправку самолетов из-за дефицита топлива, – СМИ

Автор: 

АЗС (412) москва (3080) россия (97897) Санкт-Петербург (504) топливо (636)
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Топ комментарии
+4
Країна-бензоколонка вийшла з ладу...
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13.06.2026 21:35 Ответить
+2
Де ще там заводи переробки?Нема?То по АЗС)
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13.06.2026 21:43 Ответить
+2
ЗСУ можуть допомогти прорідити черги кацапів на АЗС.
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13.06.2026 21:48 Ответить
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Країна-бензоколонка вийшла з ладу...
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13.06.2026 21:35 Ответить
путіну пйоух на своїх рабів і те що в них немає чим заправляти їхні тазіки. поки буде паливо для віська РФ та силовиків війна буде продовжуватися. потрібні потужніші удари по паливному сектору РФ та дієві санкції заходу
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13.06.2026 21:39 Ответить
Це для орків, через 25 років, прийшов ******* день!!!!
Треба було оркам, «інтєрєсаваться палітікай»!!
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13.06.2026 22:01 Ответить
Де ще там заводи переробки?Нема?То по АЗС)
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13.06.2026 21:43 Ответить
та є. Он є "прогульщікі" з кінця минулого року, які ще взимку відновили виробничі процеси після уражень - уфімський та новоуфімський НПЗ, Антіпінський НПЗ та НПЗ "ГазпромнєфтєхімСалават"... Є ті НПЗ, які мало турбували - Ухтинський та Орський... Є "мілкота", яка причаїлась поблизу театра бойових дій, накшталт Калузького НПЗ, який з початку минулого року видає із себе "мертвого"...
З НПЗ роботи ще повно.
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13.06.2026 22:47 Ответить
Незабаром включиться Китай і проблеми з пальним зникнуть на Кацапстані. На превеликий жаль.
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13.06.2026 21:45 Ответить
Не переживайте! Китай не включиться. В кацапів були контракти на поставку палива в Монголію і країни Середньої Азії. Кацапи заборонили експорт і Китай зайняв їх нішу бо то його сфера впливу. А більше в Китаю можливостей збільшити виробництво немає, одна справа Монголія, а інша напарашія. А й навіть якби й були, то з логістикою то було б дуже важко.
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13.06.2026 22:03 Ответить
Колись був колега з ім'ям Абу Алі, не з ізм'ям, а так традиційно називався. Просто згадалось.
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13.06.2026 22:09 Ответить
Просто співпало, кількість комбінацій букв хоч і величезна але ж таки обмежена.
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13.06.2026 22:29 Ответить
Так. З 26-32 букв багато не напридумуєш. Всього навсього декілька мільйонів слів. Арабське Абу одне з цих випадкових.
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13.06.2026 22:38 Ответить
То є так. Немає бензина - немає проблем 😁
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13.06.2026 22:03 Ответить
ЗСУ можуть допомогти прорідити черги кацапів на АЗС.
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13.06.2026 21:48 Ответить
Шо, бензоколонка зламалась?
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13.06.2026 21:56 Ответить
Мадяр разрешил на рыло выдавать по 20 литров
Но это пока....
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13.06.2026 21:59 Ответить
Ходять чутки, що це штучна криза. Олігархи, виробники палива просто хочуть підняти ціни на пальне. Типу, це потрібно для "захисту" НПЗ і т.д. Як у нас із "захистом" енергетики...

Поживемо, побачимо, як воно буде.
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13.06.2026 22:11 Ответить
Це тимчасово. Вже дали команду на два НПЗ в Беларусі збільшити виробництво. А є ще Казахстан та Азербайджан. На продажу нафти і газа РФ зараз підіймає грошей у 2 рази більше, ніж у лютому. Удари прекрасні, но я би не перебільшував. Це не стратегія перемоги. Ось бити по столиці, це так, но абрамовіч не велелі.
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13.06.2026 22:11 Ответить
До речі, дві нитки магістрального газопроводу в Крим з Тамані ніхто і не думає виключати.
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13.06.2026 22:13 Ответить
На заправках "Роснефти" діє ліміт до 90 літрів у бак або каністру, у "Лукойла" - не більше ніж 100 літрів бензину або дизеля на один чек. Джерело: https://censor.net/ua/n4008224

3,14 здец обмеження.
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13.06.2026 22:35 Ответить
 
 