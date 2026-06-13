На АЗС в Москве, Петербурге и Татарстане ограничивают продажи топлива после украинских ударов по НПЗ, - СМИ

В ряде регионов РФ, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, крупные сети автозаправочных станций начали ограничивать продажу топлива.

Об этом пишет "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

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Ограничения в Москве

Так, в Москве на АЗС компании "Татнефть" действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо.

На заправках "Роснефти" действует лимит до 90 литров в бак или канистру, у "Лукойла" - не более 100 литров бензина или дизеля на один чек.

Ограничения в Санкт-Петербурге

Аналогичные ограничения - до 20 литров бензина и 40 литров дизеля на одного покупателя - ввели на АЗС "Татнефти" в Санкт-Петербурге. При этом в петербургском комитете по энергетике утверждают, что предпосылок для возникновения дефицита топливных ресурсов нет.

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Ограничения в Татарстане

На некоторых АЗС Татарстана также введены временные лимиты на продажу топлива. В пресс-службе главы республики заявляют, что это сделано "для предотвращения искусственного ажиотажа и обеспечения стабильной ситуации".

Топливный кризис в РФ

Ранее сообщалось, что топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина уже ввели в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.

Также сообщалось, что вслед за кризисом на рынке бензина в двух десятках российских регионов возникли проблемы с авиационным топливом.

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