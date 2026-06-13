На АЗС в Москве, Петербурге и Татарстане ограничивают продажи топлива после украинских ударов по НПЗ, - СМИ
В ряде регионов РФ, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, крупные сети автозаправочных станций начали ограничивать продажу топлива.
Об этом пишет "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.
Ограничения в Москве
Так, в Москве на АЗС компании "Татнефть" действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо.
На заправках "Роснефти" действует лимит до 90 литров в бак или канистру, у "Лукойла" - не более 100 литров бензина или дизеля на один чек.
Ограничения в Санкт-Петербурге
Аналогичные ограничения - до 20 литров бензина и 40 литров дизеля на одного покупателя - ввели на АЗС "Татнефти" в Санкт-Петербурге. При этом в петербургском комитете по энергетике утверждают, что предпосылок для возникновения дефицита топливных ресурсов нет.
Ограничения в Татарстане
На некоторых АЗС Татарстана также введены временные лимиты на продажу топлива. В пресс-службе главы республики заявляют, что это сделано "для предотвращения искусственного ажиотажа и обеспечения стабильной ситуации".
Топливный кризис в РФ
- Ранее сообщалось, что топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина уже ввели в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.
- Также сообщалось, что вслед за кризисом на рынке бензина в двух десятках российских регионов возникли проблемы с авиационным топливом.
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Треба було оркам, «інтєрєсаваться палітікай»!!
З НПЗ роботи ще повно.
Но это пока....
Поживемо, побачимо, як воно буде.
3,14 здец обмеження.