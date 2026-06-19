Український дрон влучив у локомотив ешелону із пальним на Брянщині. ВIДЕО

Сили оборони України продовжують успішно нищити паливну логістику російських окупаційних військ не лише на лінії фронту, а й у глибокому тилу ворога. Оператори ударних безпілотників провели успішну операцію на залізничній інфраструктурі в Брянській області РФ, уразивши важливий транспортний об'єкт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результативний удар по залізничному ешелону противника на території Росії завдали бійці 413-го окремого полку Сил системних технологій "Рейд" ЗСУ.

"Удар БПЛА по локомотиву з ПММ противника в районі с. Жудилово, Брянської області. Бойова робота операторів 413-го полку "Рейд", - йдеться у коментарі до відеозапису успішної атаки українських воїнів.

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