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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Український дрон влучив у локомотив ешелону із пальним на Брянщині. ВIДЕО

Сили оборони України продовжують успішно нищити паливну логістику російських окупаційних військ не лише на лінії фронту, а й у глибокому тилу ворога. Оператори ударних безпілотників провели успішну операцію на залізничній інфраструктурі в Брянській області РФ, уразивши важливий транспортний об'єкт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результативний удар по залізничному ешелону противника на території Росії завдали бійці 413-го окремого полку Сил системних технологій "Рейд" ЗСУ.

"Удар БПЛА по локомотиву з ПММ противника в районі с. Жудилово, Брянської області. Бойова робота операторів 413-го полку "Рейд", - йдеться у коментарі до відеозапису успішної атаки українських воїнів.

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Брянськ (161) залізниця (1742) дрони (8485) пальне (226)
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Топ коментарі
+10
Краще б в цистерни.
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19.06.2026 11:37 Відповісти
+10
А добить? Щоб все вигоріло...
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19.06.2026 11:38 Відповісти
+5
Усі незадоволені можуть піти і зробити краще.
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19.06.2026 11:43 Відповісти

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