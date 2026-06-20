Один із головних пропагандистів Соловйова Карнаухов про невтішну реальність для Росії: "Нас будут добивать". ВIДЕО

Російські пропагандисти, які роками розповідали про "неминучу перемогу" та "контроль над ситуацією", дедалі частіше змушені коригувати власні прогнози. Схоже, навіть найбільш віддані рупори Кремля починають готувати аудиторію до менш оптимістичних сценаріїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в одному зі своїх відео заявив пропагандист Сергій Карнаухов, який входить до медійної мережі Володимира Соловйова та відомий своїми радикальними антиукраїнськими висловлюваннями.

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Під час розповіді Карнаухов несподівано заговорив не про чергові "успіхи" російської армії, а про перспективи самої Росії.

"Я вам скажу, что дальше. Нас будут добивать", - заявив пропагандист.

З огляду на те, що Карнаухов належить до числа найбільш войовничих і безкомпромісних представників російської пропаганди, подібна риторика виглядає доволі показово.

Ще донедавна російські телеефіри були переповнені прогнозами про швидку перемогу та неминучий крах України, однак тепер навіть найзатятіші прихильники Кремля дедалі частіше говорять про проблеми, які очікують уже саму Росію.

Схоже, що частина російських пропагандистів поступово починає готувати свою аудиторію до реальності, яка помітно відрізняється від багаторічних телевізійних обіцянок.

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