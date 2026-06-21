Один из главных пропагандистов Соловьева Карнаухов о неутешительной реальности для России: "Нас будут добивать". ВИДЕО

Российские пропагандисты, которые годами рассказывали о "неизбежной победе" и "контроле над ситуацией", всё чаще вынуждены корректировать свои прогнозы. Похоже, даже самые преданные рупоры Кремля начинают готовить аудиторию к менее оптимистичным сценариям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в одном из своих видео заявил пропагандист Сергей Карнаухов, входящий в медиасеть Владимира Соловьева и известный своими радикальными антиукраинскими высказываниями.

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Во время рассказа Карнаухов неожиданно заговорил не об очередных "успехах" российской армии, а о перспективах самой России.

"Я вам скажу, что будет дальше. Нас будут добивать", — заявил пропагандист.

Учитывая, что Карнаухов относится к числу самых воинственных и бескомпромиссных представителей российской пропаганды, подобная риторика выглядит весьма показательно.

Еще недавно российские телеэфиры были переполнены прогнозами о скорой победе и неизбежном крахе Украины, однако теперь даже самые ярые сторонники Кремля все чаще говорят о проблемах, которые ждут уже саму Россию.

Похоже, что часть российских пропагандистов постепенно начинает готовить свою аудиторию к реальности, которая заметно отличается от многолетних телевизионных обещаний.

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