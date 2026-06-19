93% интернет-провайдеров в России оказались на грани закрытия из-за новой реформы, - СМИ

Российский сегмент интернета становится всё более "суверенным" и полностью контролируемым. В связи с предстоящей реформой лицензирования около 93 % операторов связи в РФ рискуют полностью прекратить свою деятельность.

Об этом пишут в СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам экспертов, новые требования Кремля к лицензированию настолько жесткие и финансово обременительные, что небольшие и региональные компании просто не смогут их выполнить. Обновленные правила фактически направлены на то, чтобы вытеснить с рынка любых независимых игроков.

В результате реализации этой реформы с рынка исчезнут почти все мелкие провайдеры. Доступ к сети Интернет, особенно в российских регионах, окажется в руках всего нескольких крупных федеральных операторов, полностью подконтрольных российским спецслужбам и Роскомнадзору.

Для рядовых пользователей в РФ это будет означать лишь три вещи:

Тотальный контроль: спецслужбам будет значительно проще отслеживать трафик и блокировать "нежелательный" контент через считанные магистральные компании.

Отсутствие конкуренции: монополизация рынка уничтожит любую альтернативу для потребителей.

Рост цен: стоимость интернет-услуг для населения существенно повысится.

Таким образом, под видом "наведения порядка" и обеспечения безопасности российские власти делают очередной масштабный шаг к созданию изолированного интернета.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство цифрового развития России готовит новые механизмы усиления контроля над интернетом.

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