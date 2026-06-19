93% інтернет-провайдерів у Росії опинилися на межі закриття через нову реформу, - ЗМІ

Російський сегмент інтернету роблять усе більш "суверенним" та тотально контрольованим. Через майбутню реформу ліцензування близько 93% операторів зв'язку в РФ ризикують повністю припинити свою роботу.

Про це пишуть у ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами експертів, нові вимоги Кремля до ліцензування є настільки жорсткими та фінансово обтяжливими, що невеликі та регіональні компанії просто не зможуть їх виконати. Оновлені правила фактично спрямовані на те, щоб витіснити з ринку будь-яких незалежних гравців.

У результаті реалізації цієї реформи з ринку зникнуть майже всі дрібні провайдери. Доступ до мережі Інтернет, особливо в російських регіонах, опиниться в руках усього кількох великих федеральних операторів, які повністю підконтрольні російським спецслужбам та Роскомнадзору.

Для рядових користувачів у РФ це означатиме лише три речі:

Тотальний контроль: спецслужбам буде значно простіше моніторити трафік та блокувати "небажаний" контент через лічені магістральні компанії.

Відсутність конкуренції: монополізація ринку знищить будь-яку альтернативу для споживачів.

Зростання цін: вартість інтернет-послуг для населення суттєво підвищиться.

Таким чином, під виглядом "наведення ладу" та безпеки російська влада робить черговий масштабний крок до створення ізольованого інтернету.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство цифрового розвитку Росії готує нові механізми посилення контролю над інтернетом.

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