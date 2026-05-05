Москвичка про відключення інтернету: "Я нифига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис із реакцією мешканки Москви на раптове та масштабне відключення інтернет-зв'язку в російській столиці. Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка висловила занепокоєння повною ізоляцією та неможливістю дізнатися про поточні події.

За словами авторки відео, вранці вона виявила, що її телефон "порожній": не прийшло жодного повідомлення в месенджерах, а стрічки новин не оновлюються.

"Что товарищи, жим-жим? Утром просыпаюсь, а у меня пустой телефон. Ни одного смс, ни одного везде сообщения. Обычно просыпаешься и лежишь разгребаешь полчаса, кто тебе что понакидал, где какие новости и так далее. А сегодня ноль. То есть Москва отключена. Получается от слова совсем. Наверное то, что и требовалось, да? Вернее, то чего и боялись нас полностью изолируют от всего мира, наверное. Но больше тревожит то, что такое ощущение, а вдруг что-то где-то происходит, а я нифига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?"

