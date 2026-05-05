Мобільний інтернет "ліг" у Москві та Санкт-Петербурзі, - росЗМІ
Жителі Москви та Санкт-Петербурга скаржаться на проблеми із мобільним інтернетом.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Користувачі кажуть, що не відкриваються навіть сайти з так званих "білих списків".
Сервіс DownDetector підтверджує проблеми.
Проблеми, зокрема, у користувачів мобільних операторів МТС, Т2, Білайн і Yota і Газпромбанк Мобайл.
Що передувало?
- Раніше жителів Москви попередили про обмеження мобільного інтернету та SMS із 5 по 9 травня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все потрібне вам пропердять з ТВ