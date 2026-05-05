Мобільний інтернет "ліг" у Москві та Санкт-Петербурзі, - росЗМІ

Жителі Москви та Санкт-Петербурга скаржаться на проблеми із мобільним інтернетом.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Користувачі кажуть, що не відкриваються навіть сайти з так званих "білих списків".

Сервіс DownDetector підтверджує проблеми.

Проблеми, зокрема, у користувачів мобільних операторів МТС, Т2, Білайн і Yota і Газпромбанк Мобайл.





Що передувало?

Раніше жителів Москви попередили про обмеження мобільного інтернету та SMS із 5 по 9 травня.

