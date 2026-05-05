Мобильный интернет "ушел" в Москве и Санкт-Петербурге, - российские СМИ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга жалуются на проблемы с мобильным интернетом.
Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пользователи говорят, что не открываются даже сайты из так называемых "белых списков".
Сервис DownDetector подтверждает проблемы.
Проблемы, в частности, у пользователей мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Yota и Газпромбанк Мобайл.
Что предшествовало?
- Ранее жителей Москвы предупредили об ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все потрібне вам пропердять з ТВ