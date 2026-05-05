Мобильный интернет "ушел" в Москве и Санкт-Петербурге, - российские СМИ

Жители Москвы и Санкт-Петербурга жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

Пользователи говорят, что не открываются даже сайты из так называемых "белых списков".

Сервис DownDetector подтверждает проблемы.

Проблемы, в частности, у пользователей мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Yota и Газпромбанк Мобайл.





Что предшествовало?

Ранее жителей Москвы предупредили об ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая.

