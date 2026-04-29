Фон дер Ляєн про обмеження інтернету в РФ: Росіяни відчувають, що "знову живуть за цифровою залізною завісою"
На тлі інфляція та зростання відсоткових ставок Кремль своєю чергою вдався до обмеження інтернету для пересічних громадян, огородивши їх "цифровою залізною завісою".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка виступила в Європейському парламенті в Страсбурзі.
Вплив санкцій
"Санкції мають руйнівний вплив на російську економіку. Зі зростанням інфляції та стрімким зростанням процентних ставок наслідки обраної Росією війни оплачуються з людських кишень", – зазначила фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що своєю чергою Кремль "відповідає у свій звичайний спосіб", додавши, що йдеться про "обмеження інтернету та вільного спілкування".
Цифрова залізна завіса
За словами фон дер Ляєн, росіяни відчувають, що "знову живуть за залізною завісою, цифровою залізною завісою".
"Але якщо в історії і є якийсь урок, то це про те, що всі стіни врешті-решт падають", – наголосила президентка Єврокомісії.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у Росії з 1 квітня можуть повністю заблокувати месенджер Telegram.
