Фон дер Ляйен об ограничениях интернета в РФ: россияне чувствуют, что "снова живут за цифровым железным занавесом"

На фоне инфляции и роста процентных ставок Кремль, в свою очередь, прибег к ограничению доступа к интернету для рядовых граждан, оградив их "цифровым железным занавесом".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей в Европейском парламенте в Страсбурге.

Влияние санкций

"Санкции оказывают разрушительное воздействие на российскую экономику. С ростом инфляции и стремительным повышением процентных ставок последствия войны, которую ведет Россия, оплачиваются из карманов людей", - отметила фон дер Ляйен.

Она заметила, что, в свою очередь, Кремль "реагирует по-своему", добавив, что речь идет об "ограничении интернета и свободного общения".

Цифровой железный занавес

По словам фон дер Ляйен, россияне чувствуют, что "снова живут за железным занавесом, цифровым железным занавесом".

"Но если в истории и есть какой-то урок, то это о том, что все стены в конце концов падают", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля могут полностью заблокировать мессенджер Telegram.