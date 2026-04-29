Фон дер Ляйен об ограничениях интернета в РФ: россияне чувствуют, что "снова живут за цифровым железным занавесом"
На фоне инфляции и роста процентных ставок Кремль, в свою очередь, прибег к ограничению доступа к интернету для рядовых граждан, оградив их "цифровым железным занавесом".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей в Европейском парламенте в Страсбурге.
Влияние санкций
"Санкции оказывают разрушительное воздействие на российскую экономику. С ростом инфляции и стремительным повышением процентных ставок последствия войны, которую ведет Россия, оплачиваются из карманов людей", - отметила фон дер Ляйен.
Она заметила, что, в свою очередь, Кремль "реагирует по-своему", добавив, что речь идет об "ограничении интернета и свободного общения".
Цифровой железный занавес
По словам фон дер Ляйен, россияне чувствуют, что "снова живут за железным занавесом, цифровым железным занавесом".
"Но если в истории и есть какой-то урок, то это о том, что все стены в конце концов падают", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля могут полностью заблокировать мессенджер Telegram.
