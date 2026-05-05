Москвичка об отключении интернета: "Я ни фига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?"

В сети появилась видеозапись с реакцией жительницы Москвы на внезапное и масштабное отключение интернета в российской столице. Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина выразила обеспокоенность полной изоляцией и невозможностью узнать о текущих событиях.

По словам автора видео, утром она обнаружила, что ее телефон "пуст": не пришло ни одного сообщения в мессенджерах, а ленты новостей не обновляются.

"Что, товарищи, жим-жим? Утром просыпаюсь, а у меня пустой телефон. Ни одного смс, ни одного сообщения нигде. Обычно просыпаешься и лежишь полчаса, разгребаешь, кто тебе что прислал, где какие новости и так далее. А сегодня ноль. То есть Москва отключена. Получается от слова совсем. Наверное, то, что и требовалось, да? Вернее, то, чего и боялись - нас полностью изолируют от всего мира, наверное. Но больше тревожит то, что такое ощущение, а вдруг что-то где-то происходит, а я ни фига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?"

