Пропагандист Баранець про вразливість РФ перед українськими дронами: "ПВО дырявая, уважаемые. Пропускаем". ВIДЕО

Рупори кремлівської пропаганди більше не спроможні приховувати критичний стан протиповітряної оборони РФ на тлі регулярних та успішних ударів по паливній інфраструктурі та військових об'єктах у глибокому тилу. Російський військовий оглядач і пропагандист Віктор Баранець в ефірі однієї з програм відверто визнав, що армія РФ нездатна захистити власні міста через "діряву" ППО та технологічне відставання від України та Заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про причини регулярних прильотів по прибережних та портових містах, Баранець назвав речі своїми іменами та озвучив вкрай песимістичний прогноз для росіян.

"Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявая, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому что не можем", - сказав пропагандист.

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