Росія почала швидше витрачати ракети ППО, ніж встигає їх виробляти, - ЗМІ

Російська система протиповітряної оборони опинилася під дедалі більшим навантаженням через масовані українські удари по військових і промислових об’єктах на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал CBS News.

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Запаси ракет для С-300 і С-400 скорочуються

За даними джерел видання в українських спецслужбах та серед військових експертів, Росія поступово вичерпує запаси ракет-перехоплювачів для комплексів С-300 і С-400.

За оцінками української розвідки, у 2025 році РФ мала понад 400 таких ракет, однак їхня кількість помітно зменшується. Причиною називають як регулярні українські удари по території Росії, так і використання частини ракет С-300 для атак по Україні в режимі "земля – земля".

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Дрони змушують ППО працювати на межі

Останнім часом російські військові змушені витрачати значну кількість дорогих ракет на перехоплення українських далекобійних безпілотників, зокрема нових моделей із реактивними двигунами.

Крім того, Сили оборони України регулярно завдають ударів по російських системах ППО на тимчасово окупованих територіях, у Криму, а також у Луганській і Херсонській областях.

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Санкції ускладнюють виробництво

За даними української розвідки, російська оборонна промисловість стикається з дефіцитом критично важливих комплектуючих, зокрема систем наведення та модулів управління.

Через санкції та обмежений доступ до західних технологій Росії дедалі складніше поповнювати арсенал сучасних ракет для протиповітряної оборони.

Удари дедалі частіше досягають цілей

Попри спроби Москви нарощувати виробництво комплексів С-350, С-400 та "Панцир-С1", українські удари дедалі частіше досягають цілей у глибині російської території.

Експерти, опитані CBS News, вважають, що нинішні темпи використання ракет-перехоплювачів можуть виявитися для Росії нестійкими, оскільки Україна здатна запускати більше далекобійних дронів, ніж російська промисловість виробляє нові ракети ППО.

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