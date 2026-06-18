Россия начала расходовать ракеты ПВО быстрее, чем успевает их производить, - СМИ
Российская система противовоздушной обороны оказалась под всё большей нагрузкой из-за массированных украинских ударов по военным и промышленным объектам на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал CBS News.
Запасы ракет для С-300 и С-400 сокращаются
По данным источников издания в украинских спецслужбах и среди военных экспертов, Россия постепенно исчерпывает запасы ракет-перехватчиков для комплексов С-300 и С-400.
По оценкам украинской разведки, в 2025 году у РФ было более 400 таких ракет, однако их количество заметно уменьшается. Причиной называют как регулярные украинские удары по территории России, так и использование части ракет С-300 для атак по Украине в режиме "земля – земля".
Дроны заставляют ПВО работать на пределе возможностей
В последнее время российские военные вынуждены тратить значительное количество дорогостоящих ракет на перехват украинских дальнобойных беспилотников, в частности новых моделей с реактивными двигателями.
Кроме того, Силы обороны Украины регулярно наносят удары по российским системам ПВО на временно оккупированных территориях, в Крыму, а также в Луганской и Херсонской областях.
Санкции затрудняют производство
По данным украинской разведки, российская оборонная промышленность сталкивается с дефицитом критически важных комплектующих, в частности систем наведения и модулей управления.
Из-за санкций и ограниченного доступа к западным технологиям России становится все сложнее пополнять арсенал современных ракет для противовоздушной обороны.
Удары всё чаще достигают целей
Несмотря на попытки Москвы наращивать производство комплексов С-350, С-400 и "Панцирь-С1", украинские удары все чаще достигают целей в глубине российской территории.
Эксперты, опрошенные CBS News, считают, что нынешние темпы использования ракет-перехватчиков могут оказаться для России неустойчивыми, поскольку Украина способна запускать больше дальнобойных дронов, чем российская промышленность производит новых ракет ПВО.
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