Повреждена ключевая установка по производству бутадиена — последствия удара по "Тольяттикаучуку"

На заводе "Тольяттикаучук" в Самарской области вследствие удара в ночь на 12 июня была повреждена ключевая установка по производству бутадиена — важного компонента для синтетических каучуков и полимеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Радио Свобода.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"На заводе "Тольяттикаучук" в Самарской области вследствие украинского удара в ночь на 12 июня повреждена установка разделения углеводородов экстрактивной дистилляцией Д-4", — говорится в сообщении.

Она отвечает за производство газа бутадиена, важнейшего компонента химической промышленности, применяемого для изготовления синтетических каучуков и пластмасс для автомобильных шин, ABS-пластика и полимерных материалов.

Читайте также: Новошахтинский НПЗ 31 мая был поражен комплексом "Нептун", — ВМС





Как отмечается, 11 дней назад предприятие лично посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сегодня он написал в Telegram, что вследствие украинской атаки на Тольятти получил осколочное ранение "сотрудник одного из промышленных предприятий", не уточнив, о каком предприятии идет речь.

Читайте также: В Чебоксарах повторно атакован завод "ВНИИР-Прогресс": повреждено производство ракет для РФ. ФОТО

Что предшествовало?