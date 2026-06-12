Украина атаковала стратегические объекты РФ: поражены два НПЗ в Татарстане и химкомбинат в Тольятти, - Генштаб. ВИДЕО

В ночь на 12 июня Силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Нижнекамске, предприятию "Тольяттикаучук" и пунктам управления российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары подтвердили в Генштабе ВСУ.

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"В ночь на 12 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Республике Татарстан Российской Федерации нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Подтверждено поражение целей и пожар на территории обоих предприятий", — говорится в сообщении.

Атакованные предприятия являются важными поставщиками топлива как для гражданского рынка, так и для обеспечения логистических потребностей российской армии.

Нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти в год. Предприятие производит широкий спектр горюче-смазочных материалов, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Предприятие "ТАИФ-НК" — это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, который отличается чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (после запуска Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков — этот показатель декларируется на уровне более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат. Продукция завода распределяется по нескольким ключевым сегментам — от массового топлива до специфического сырья для нефтехимии и военных нужд.

Пожар на комбинате "Тольяттикаучук"

В Самарской области РФ поражен комбинат "Тольяттикаучук", специализирующийся на производстве синтетических каучуков, мономеров, различных фракций и высокооктановых присадок к бензину.

Синтетические каучуки, производимые на предприятии, в частности, могут использоваться в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

По имеющейся информации, подтверждено попадание в цель и возникновение пожара на территории комбината.

Поражены командные пункты оккупантов

Также украинские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам российских войск в районах Обести и Искры Курской области РФ, а также в районе Маринского в Херсонской области.

Кроме того, поражены пункты управления противника вблизи Воскресенки и Покровска в Донецкой области.

Уничтожен узел связи и нанесен удар по полигону

Среди других целей — узел связи оккупантов в районе Веселого Донецкой области.

Украинские воины также нанесли удар по району сосредоточения личного состава противника на полигоне "Восточный" вблизи Новопетровки Запорожской области.

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Поражены склады врага

По данным Генштаба, под удар попал полевой артиллерийский склад противника в районе Рыбьянцево Луганской области.

Также поражен логистический склад оккупантов во временно оккупированном Мариуполе.

Подтверждена остановка Куйбышевского НПЗ

После уточнения результатов атаки на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который был поражен 10 июня 2026 года, подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также в резервуар РВС-2000.

По имеющейся информации, после полученных повреждений предприятие остановило работу.

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