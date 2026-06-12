Украина атаковала стратегические объекты РФ: поражены два НПЗ в Татарстане и химкомбинат в Тольятти, - Генштаб. ВИДЕО
В ночь на 12 июня Силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Нижнекамске, предприятию "Тольяттикаучук" и пунктам управления российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удары подтвердили в Генштабе ВСУ.
"В ночь на 12 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Республике Татарстан Российской Федерации нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.
Подтверждено поражение целей и пожар на территории обоих предприятий", — говорится в сообщении.
Атакованные предприятия являются важными поставщиками топлива как для гражданского рынка, так и для обеспечения логистических потребностей российской армии.
- Нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти в год. Предприятие производит широкий спектр горюче-смазочных материалов, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.
- Предприятие "ТАИФ-НК" — это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, который отличается чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (после запуска Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков — этот показатель декларируется на уровне более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат. Продукция завода распределяется по нескольким ключевым сегментам — от массового топлива до специфического сырья для нефтехимии и военных нужд.
Пожар на комбинате "Тольяттикаучук"
В Самарской области РФ поражен комбинат "Тольяттикаучук", специализирующийся на производстве синтетических каучуков, мономеров, различных фракций и высокооктановых присадок к бензину.
Синтетические каучуки, производимые на предприятии, в частности, могут использоваться в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
По имеющейся информации, подтверждено попадание в цель и возникновение пожара на территории комбината.
Поражены командные пункты оккупантов
Также украинские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам российских войск в районах Обести и Искры Курской области РФ, а также в районе Маринского в Херсонской области.
Кроме того, поражены пункты управления противника вблизи Воскресенки и Покровска в Донецкой области.
Уничтожен узел связи и нанесен удар по полигону
Среди других целей — узел связи оккупантов в районе Веселого Донецкой области.
Украинские воины также нанесли удар по району сосредоточения личного состава противника на полигоне "Восточный" вблизи Новопетровки Запорожской области.
Поражены склады врага
По данным Генштаба, под удар попал полевой артиллерийский склад противника в районе Рыбьянцево Луганской области.
Также поражен логистический склад оккупантов во временно оккупированном Мариуполе.
Подтверждена остановка Куйбышевского НПЗ
После уточнения результатов атаки на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который был поражен 10 июня 2026 года, подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также в резервуар РВС-2000.
По имеющейся информации, после полученных повреждений предприятие остановило работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль