Україна атакувала стратегічні об’єкти РФ: уражено два НПЗ у Татарстані та хімкомбінат у Тольятті, - Генштаб. ВIДЕО
У ніч на 12 червня Сили оборони завдали ударів по нафтопереробних заводах у Нижньокамську, підприємству "Тольяттикаучук" та пунктах управління російських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, удари підтвердили у Генштабі ЗСУ.
"У ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан російської федерації уражено нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.
Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств", - йдеться в повідомленні.
Атаковані підприємства є важливими постачальниками пального як для цивільного ринку, так і для забезпечення логістичних потреб російської армії.
- Нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.
- Підприємство "ТАИФ-НК" - це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску Комплексу глибокої переробки важких залишків - цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів — від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.
Пожежа на комбінаті "Тольяттикаучук"
У Самарській області РФ уражено комбінат "Тольяттикаучук", який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, різних фракцій та високооктанових добавок до бензину.
Синтетичні каучуки, що виготовляються на підприємстві, зокрема можуть використовуватися у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.
За наявною інформацією, підтверджено влучання по цілі та виникнення пожежі на території комбінату.
Уражено командні пункти окупантів
Також українські військові завдали ударів по командно-спостережних пунктах російських військ у районах Обести та Іскри Курської області РФ, а також у районі Маринського на Херсонщині.
Крім того, уражено пункти управління противника поблизу Воскресенки та Покровська на Донеччині.
Знищено вузол зв'язку та вдарено по полігону
Серед інших цілей - вузол зв'язку окупантів у районі Веселого Донецької області.
Українські воїни також завдали удару по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" поблизу Новопетрівки Запорізької області.
Уражено склади ворога
За даними Генштабу, під удар потрапив польовий артилерійський склад противника в районі Риб'янцевого Луганської області.
Також уражено логістичний склад окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі.
Підтверджено зупинку Куйбишевського НПЗ
Після уточнення результатів атаки на Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який був уражений 10 червня 2026 року, підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, а також у резервуар РВС-2000.
За наявною інформацією, після отриманих пошкоджень підприємство зупинило роботу.
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