Україна атакувала стратегічні об’єкти РФ: уражено два НПЗ у Татарстані та хімкомбінат у Тольятті, - Генштаб. ВIДЕО

У ніч на 12 червня Сили оборони завдали ударів по нафтопереробних заводах у Нижньокамську, підприємству "Тольяттикаучук" та пунктах управління російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, удари підтвердили у Генштабі ЗСУ.

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"У ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан російської федерації уражено нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств", - йдеться в повідомленні.

Атаковані підприємства є важливими постачальниками пального як для цивільного ринку, так і для забезпечення логістичних потреб російської армії.

Нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Підприємство "ТАИФ-НК" - це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску Комплексу глибокої переробки важких залишків - цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів — від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.

Пожежа на комбінаті "Тольяттикаучук"

У Самарській області РФ уражено комбінат "Тольяттикаучук", який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, різних фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Синтетичні каучуки, що виготовляються на підприємстві, зокрема можуть використовуватися у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

За наявною інформацією, підтверджено влучання по цілі та виникнення пожежі на території комбінату.

Уражено командні пункти окупантів

Також українські військові завдали ударів по командно-спостережних пунктах російських військ у районах Обести та Іскри Курської області РФ, а також у районі Маринського на Херсонщині.

Крім того, уражено пункти управління противника поблизу Воскресенки та Покровська на Донеччині.

Знищено вузол зв'язку та вдарено по полігону

Серед інших цілей - вузол зв'язку окупантів у районі Веселого Донецької області.

Українські воїни також завдали удару по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" поблизу Новопетрівки Запорізької області.

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Уражено склади ворога

За даними Генштабу, під удар потрапив польовий артилерійський склад противника в районі Риб'янцевого Луганської області.

Також уражено логістичний склад окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі.

Підтверджено зупинку Куйбишевського НПЗ

Після уточнення результатів атаки на Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який був уражений 10 червня 2026 року, підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, а також у резервуар РВС-2000.

За наявною інформацією, після отриманих пошкоджень підприємство зупинило роботу.

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