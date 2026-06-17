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Новости Видео Удары по логистике РФ Воздушная деятельность ВСУ
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Пилоты Су-27 авиабомбами GBU-62 уничтожили переправу оккупантов для переброски техники и сил. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по логистическому объекту российских оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей Су-27 поразили переправу, которую российские военные использовали для перемещения техники, боеприпасов и личного состава.

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Для поражения цели украинские защитники применили авиационные бомбы GBU-62.

Вследствие удара вражеская понтонная переправа была уничтожена.

Видео опубликовано в соцсетях.

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уничтожение (10057) логистика (110) Воздушные силы (3153) пилот (136) истребитель (145)
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А чому не можна сказати - де знищили переправу? Ворог і так знає...
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17.06.2026 21:23 Ответить
Якщо знає - то чого питає?
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17.06.2026 21:30 Ответить
 
 