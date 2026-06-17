Пилоты Су-27 авиабомбами GBU-62 уничтожили переправу оккупантов для переброски техники и сил. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по логистическому объекту российских оккупантов на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей Су-27 поразили переправу, которую российские военные использовали для перемещения техники, боеприпасов и личного состава.
Для поражения цели украинские защитники применили авиационные бомбы GBU-62.
Вследствие удара вражеская понтонная переправа была уничтожена.
Видео опубликовано в соцсетях.
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Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий17.06.2026 21:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий17.06.2026 21:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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