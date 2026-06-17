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Новини Відео Удари по логістиці РФ Повітряна діяльність ЗСУ
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Пілоти Су-27 авіабомбами GBU-62 знищили переправу окупантів для перекидання техніки та сил. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали удару по логістичному об'єкту російських окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів Су-27 уразили переправу, яку російські військові використовували для переміщення техніки, боєприпасів та особового складу.

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Для ураження цілі українські захисники застосували авіаційні бомби GBU-62.

Внаслідок удару ворожа понтонна переправа була знищена.

Відео оприлюднено у соцмережах.

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знищення (10375) логістика (144) Повітряні сили (3482) пілот (141) винищувач (150)
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А чому не можна сказати - де знищили переправу? Ворог і так знає...
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17.06.2026 21:23 Відповісти
Якщо знає - то чого питає?
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17.06.2026 21:30 Відповісти
 
 