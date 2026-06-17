Пілоти Су-27 авіабомбами GBU-62 знищили переправу окупантів для перекидання техніки та сил. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали удару по логістичному об'єкту російських окупантів на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів Су-27 уразили переправу, яку російські військові використовували для переміщення техніки, боєприпасів та особового складу.
Для ураження цілі українські захисники застосували авіаційні бомби GBU-62.
Внаслідок удару ворожа понтонна переправа була знищена.
Відео оприлюднено у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар17.06.2026 21:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар17.06.2026 21:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль