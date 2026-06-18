Атаки на Московський НПЗ: пошкоджено дві основні установки з переробки нафти, - Reuters

Унаслідок другої за тиждень атаки українських безпілотників на Московський нафтопереробний завод були пошкоджені виробничі установки, які забезпечували 100% первинної переробки нафти цього НПЗ.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки ударів

За даними агентства, 18 червня пошкоджень зазнала комбінована установка переробки нафти Euro+, введена в експлуатацію у 2020 році в межах модернізації заводу. Установка Euro+ переробляла близько 140 000 барелів нафти на день — це 47% від потужності усього НПЗ.

Під час минулої атаки 16 червня було пошкоджено ще одну установку — CDU-6, яка переробляє 160 000 барелів нафти на добу, що становить 53% від усієї потужності НПЗ.

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За даними джерела, установку Euro+ мали запустити найближчим часом, щоб після атаки 16 червня завод міг працювати бодай на пів сили, проте сьогодні вона була пошкоджена. Завод зупинив роботу.

Зазначається, що через удари пошкоджень зазнали також деякі вторинні блоки, міжблокові трубопроводи та допоміжне обладнання. Окрім того, постраждали та загорілися резервуари з нафтопродуктами.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

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