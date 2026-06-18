Російська ракета ППО "прицільним" ударом зірвала люк резервуару на Московському НПЗ. ВIДЕО

У соцмережі з'явилися кадри удару російської ракети ППО по нафтовому резервуару в Москві під час намагань відбити атаку України 18 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На відео зафіксовано, як український безпілотник пролітає над небом, що затягнулося сірим димом від попередніх ударів ЗСУ. Російська ракета ППО "прицільно збила" дрон ЗСУ перед НПЗ та "високоточним ударом" влучила в резервуар. Далі видно яскраве полум'я та зірваний люк.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

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