Російська ракета ППО "прицільним" ударом зірвала люк резервуару на Московському НПЗ. ВIДЕО
У соцмережі з'явилися кадри удару російської ракети ППО по нафтовому резервуару в Москві під час намагань відбити атаку України 18 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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На відео зафіксовано, як український безпілотник пролітає над небом, що затягнулося сірим димом від попередніх ударів ЗСУ. Російська ракета ППО "прицільно збила" дрон ЗСУ перед НПЗ та "високоточним ударом" влучила в резервуар. Далі видно яскраве полум'я та зірваний люк.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
- Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.
Топ коментарі
+27 дератизатор
показати весь коментар18.06.2026 23:15 Відповісти Посилання
+21 Vitaliy Mauler #573781
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+15 Димон Хулиган
показати весь коментар18.06.2026 23:18 Відповісти Посилання
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