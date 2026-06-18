Федоров показав Пісторіусу кадри палаючої Москви після атаки дронів ЗСУ. ФОТО

Під час зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони Михайло Федоров продемонстрував своєму німецькому колезі Борису Пісторіусу світлини Москви після українських ударів зранку 18 червня.

Про це міністр оборони написав у соцмережі Threads, передає Цензор.НЕТ.

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Німеччина побачила палаючу Москву

"Показую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу московський ранок", – підписав допис міністр оборони України Федоров.

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Зазначимо, що сьогоднішня дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

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