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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Москву атакували дрони: під ударом НПЗ у Капотні. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та  моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

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За даними моніторингових каналів, Російську Федерацію атакували понад 300 безпілотників. Мешканці Московської області повідомляють про атаку на Московський НПЗ, зокрема зазначається, що відомо про щонайменше два палаючі резервуари на території заводу.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку БпЛА на російську столицю та область, й заявив, що сили протиповітряної оборони станом на 7 ранку нібито знищили 43 безпілотники.

Пожежа у Московській області

Через загрозу з повітря режим обмеження зльоту й посадки – план "Ковер" – запровадили одразу в чотирьох московських аеропортах:

  • Внуково;
  • Шереметьєво;
  • Домодєдово;
  • Жуковський.

Аналогічні обмеження діяли також в аеропортах Калуги, Пензи, Саратова, Нижнього Новгорода й Нижньокамська. 

На фото та відео, які  опубліковані у мережі,  видні численні осередки займання на території нафтопереробного заводу в Капотні. Над містом здіймаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів Москви.

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Атака на НПЗ у Капотні: що відомо?

Московський нафтопереробний завод (НПЗ у Капотні) — один із найбільших і найважливіших нафтопереробних заводів Росії, розташований у районі Капотня на південному сході Москви.

  • Власник — Газпром нафта.
  • Потужність переробки — близько 11–12 млн тонн нафти на рік.
  • Забезпечує значну частину потреб Москви та Московської області в паливі.
  • Виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

НПЗ у Капотні:

  • є одним із ключових постачальників пального для столичного регіону;
  • забезпечує паливом цивільний транспорт, аеропорти та промисловість;
  • входить до переліку критично важливих об'єктів російської паливно-енергетичної інфраструктури.

Завод розташований приблизно за 16–20 км на південний схід від Кремля.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Московський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Через стратегічне значення підприємства навколо нього посилено систему протиповітряної оборони, а після окремих атак повідомлялося про тимчасове призупинення роботи окремих технологічних установок або проведення перевірок. Російська влада традиційно обмежує інформацію про масштаби можливих пошкоджень.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5993) москва (1341) НПЗ (1029) Удари по РФ (1043)
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Топ коментарі
+25
москва спальоная хохлами китайцам отдана
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18.06.2026 07:27 Відповісти
+18
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18.06.2026 07:53 Відповісти
+15
https://t.me/voynareal/138419 ❗️«У нас просто беспилотник за беспилотником», - у Москву прийшла війна. Масштабно палає добитий українськими дронами НПЗ.
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18.06.2026 07:26 Відповісти
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https://t.me/voynareal/138419 ❗️«У нас просто беспилотник за беспилотником», - у Москву прийшла війна. Масштабно палає добитий українськими дронами НПЗ.
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18.06.2026 07:26 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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18.06.2026 08:11 Відповісти
Подивився відео, які зробили мій ранок, тепер я розумію вислів "зірвало кришку"...
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18.06.2026 08:11 Відповісти
москва спальоная хохлами китайцам отдана
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18.06.2026 07:27 Відповісти
Ще не віддана. Вона їм нафіг не треба з андрофагами. Це тільки за Лавру кара небесна.
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18.06.2026 08:50 Відповісти
а їм бензин не потрібен..
нехай сидять дома та дивляться Хвуйла
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18.06.2026 07:27 Відповісти
Росіянину не подобається "двіжуха"... "Вся москва горит нахрен!""

Відео: https://t.me/sumyliketop/154097
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18.06.2026 07:28 Відповісти
Горить русня - туши бензином
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18.06.2026 07:29 Відповісти
Московському НПЗ, який буквально на днях «прикурив».
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18.06.2026 07:30 Відповісти
Ну ладно, назвемо Капотню Москвою. Теж норм.
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18.06.2026 07:31 Відповісти
все ж таки зсередини МКАД-у, так що зарахуємо) а також наслідки виходу цтого НПЗ саме Москва відчує.
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18.06.2026 07:56 Відповісти
Капотня - це житловий район у маацкві розташований на околиці міста (у Південно-Східному адміністративному окрузі) вздовж МКАД.
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18.06.2026 08:02 Відповісти
тебе нтеж підаром теж можна назвати і буденорм
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18.06.2026 08:57 Відповісти
Капотню потрібно добити - путлєр хвалився - ми ці заводи швидко відновлюєм
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18.06.2026 07:31 Відповісти
Кацапи пишуть що вона вже зкапотнилась
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18.06.2026 08:05 Відповісти
«немає сечі терпіти ці пекельні борошна»)
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18.06.2026 07:31 Відповісти
Над Зеленоградом і Чорноголовкою теж були збиття і уламки. А там радіозавод і профільні НДІ.
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18.06.2026 07:32 Відповісти
Паралельно, потрібні постійні удари по логістиці росіян на окупованій території,надто її головної гілки Ростов-Крим.
Коли у рос.солдата буде нестача їжі,патронів,снарядів,він сам піде, або принаймні відійде назад без масштабних бойових дій.
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18.06.2026 07:35 Відповісти
ну можуть кацапи мене розважити з ранку
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18.06.2026 07:41 Відповісти
У вічну боротьбу між телевізором та холодильником раптом несподівано втрутився бензин.
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18.06.2026 07:44 Відповісти
Капотня перетворилася на копотню, скоро піде нефтяний дощик
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18.06.2026 07:45 Відповісти
Москвичі, шо ви мнете тіті, беріть відра і біжіть гасити копотню
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18.06.2026 07:47 Відповісти
Якесь НЛО

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18.06.2026 07:50 Відповісти
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18.06.2026 07:53 Відповісти
Оце так ранок! Що в мене у холодильнику зі спиртного?
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18.06.2026 07:57 Відповісти
🍷🍾
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18.06.2026 07:59 Відповісти
До речі, впевнений що у Туапсе такий же настрій...
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18.06.2026 08:07 Відповісти
Мацква апять в агнє! Чьто же єта такоє?
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18.06.2026 07:58 Відповісти
Кацапи пишуть, що нпз більше нема
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18.06.2026 08:00 Відповісти
https://t.me/voynareal/138435 В москві відкрили портал в пекло - як приємно з самого ранку бачити столицю рф усю у вогні
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18.06.2026 08:00 Відповісти
ооо вот это норм разгорелось,чтото и панцыри на вышках не помогли)))а может они бутафорские для успокоения дорогих мацвичей)
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18.06.2026 08:00 Відповісти
Ну чьо масквічі как двіжуха та ???
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18.06.2026 08:01 Відповісти
Мало мало мало мало мало 🙏🙏🙏🙏
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18.06.2026 09:04 Відповісти
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18.06.2026 08:03 Відповісти
я правильно понимаю капотня это аля у нас бровари?)
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18.06.2026 08:05 Відповісти
шо Бровари, москва вся горить
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18.06.2026 08:07 Відповісти
Капо́тня - район, расположенный в Юго-Восточном административном округе и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование в городе Москве. В течение долгого времени считался самым экологически неблагоприятным районом Москвы из-за нахождения тут Московского нефтеперерабатывающего завода,
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18.06.2026 08:11 Відповісти
Ні, скоріше Троєщина.
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18.06.2026 09:02 Відповісти
НПЗ то, звичайно добре, але...
Курва, вони ж в нас по житлових будинках херачать, по школах, дитсадках... от чого не знести, як той НПЗ якісь маасковські чєрьомушки? ну може б тоді козлорилі мозки пробували вмикати, а чому ж то так і як?
Чи ні, на рахунок мозку в кацапів то напевно марні надії. Де в людей мозок там в них тялявізор...
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18.06.2026 08:05 Відповісти
Ти фашіст?Хай бачать як горить і сцються суки
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18.06.2026 08:24 Відповісти
Ой мля...
У нас є стільки ракет, щоб їх населення реально налякати ??!!!!
Вони херачать, тому що можуть !!
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18.06.2026 09:03 Відповісти
це потрібно для оголошення мобілізації на Свиноросії. Для цього абрамович приїжджав. Це не заслуга квартального чмоні
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18.06.2026 08:06 Відповісти
Вам з Польші видніше політолог ви недороблений-гавкати з підвворіття легко-що робити?
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18.06.2026 08:26 Відповісти
Думати перед тим, як щось робити.
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18.06.2026 08:48 Відповісти
До 1960 року капотня не була москвою. Оно би конечно зеленим видати це відповіддю з
а потрощений київ, но ні
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18.06.2026 08:10 Відповісти
Колись на тих болотах і мацкви не було, але бити туди треба
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18.06.2026 09:18 Відповісти
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18.06.2026 08:12 Відповісти
"Це все ж було " мацкву готують до другого пришестя Наолеона.Палять все щоб ворогу нічого не залишилося.Всі в ліса,на болота.
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18.06.2026 08:13 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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18.06.2026 08:14 Відповісти
Ранок почався з приємної новини . Слава ЗСУ.
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18.06.2026 08:18 Відповісти
москаліто, закривай капот! 👍🔱
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18.06.2026 08:25 Відповісти
Ботва повилазила і ниє, шо це не москва. Ок, хай буде не москва, зато нпз московський 😁😁😁😁😁😁😁😁
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18.06.2026 08:40 Відповісти
Та то не ботва, то відділ статистики вибитих шибок безпосередньо у центрі маскви з спеціального інституту зради )
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18.06.2026 08:49 Відповісти
Шибки то святе ))))
Нехай тюнінгують свої балкони ))
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18.06.2026 08:54 Відповісти
Яка приємна новина зранку після вибухів в Києві вночі ) А я не вірив що дрони долетіти до маскви можуть, вірив тільки у ракети ) В інеті писали, що кацапи тільки за минулий рік стягнули туди 40 панцирів, а усього там вже більше 130 одиниць ппо трьома кільцями. Який я радий, що помилявся ! Молодці специ Мадяра та СБУшники, знайшли таки підходи, так тримати !!
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18.06.2026 08:41 Відповісти
Цікаво що буде з тими ппошниками, які вже другий раз пропускають наші дрони до столиці болот. ***** ж зі своїми пропагандонами запевняло що там найкраще ппо у світі. Чи гєрасімов з собяніним не наважаться ***** у бункері на валдаї доповісти що відбувається у маскві ?
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18.06.2026 09:07 Відповісти
Теперь осталось выяснить одно, это уже движуха или ещё нет.... ну а то что не скучно, это факт...
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18.06.2026 08:43 Відповісти
Мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало
Хочем ще хочемо ще хочемо ще хочемо ще хочемо ще
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Молимо щоб було більше такої Двіжухи!! Не дай Господи спати масквабадівцям!! Не дай їм спокою та Добра!! 🙏🙏🙏🙏 Дай їм кари
Кари кари кари !!
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18.06.2026 08:53 Відповісти
 
 