Москву атакували дрони: під ударом НПЗ у Капотні. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.
За даними моніторингових каналів, Російську Федерацію атакували понад 300 безпілотників. Мешканці Московської області повідомляють про атаку на Московський НПЗ, зокрема зазначається, що відомо про щонайменше два палаючі резервуари на території заводу.
Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку БпЛА на російську столицю та область, й заявив, що сили протиповітряної оборони станом на 7 ранку нібито знищили 43 безпілотники.
Через загрозу з повітря режим обмеження зльоту й посадки – план "Ковер" – запровадили одразу в чотирьох московських аеропортах:
- Внуково;
- Шереметьєво;
- Домодєдово;
- Жуковський.
Аналогічні обмеження діяли також в аеропортах Калуги, Пензи, Саратова, Нижнього Новгорода й Нижньокамська.
На фото та відео, які опубліковані у мережі, видні численні осередки займання на території нафтопереробного заводу в Капотні. Над містом здіймаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів Москви.
Атака на НПЗ у Капотні: що відомо?
Московський нафтопереробний завод (НПЗ у Капотні) — один із найбільших і найважливіших нафтопереробних заводів Росії, розташований у районі Капотня на південному сході Москви.
- Власник — Газпром нафта.
- Потужність переробки — близько 11–12 млн тонн нафти на рік.
- Забезпечує значну частину потреб Москви та Московської області в паливі.
- Виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум та інші нафтопродукти.
НПЗ у Капотні:
- є одним із ключових постачальників пального для столичного регіону;
- забезпечує паливом цивільний транспорт, аеропорти та промисловість;
- входить до переліку критично важливих об'єктів російської паливно-енергетичної інфраструктури.
Завод розташований приблизно за 16–20 км на південний схід від Кремля.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України Московський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Через стратегічне значення підприємства навколо нього посилено систему протиповітряної оборони, а після окремих атак повідомлялося про тимчасове призупинення роботи окремих технологічних установок або проведення перевірок. Російська влада традиційно обмежує інформацію про масштаби можливих пошкоджень.
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Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
нехай сидять дома та дивляться Хвуйла
Відео: https://t.me/sumyliketop/154097
Коли у рос.солдата буде нестача їжі,патронів,снарядів,він сам піде, або принаймні відійде назад без масштабних бойових дій.
Курва, вони ж в нас по житлових будинках херачать, по школах, дитсадках... от чого не знести, як той НПЗ якісь маасковські чєрьомушки? ну може б тоді козлорилі мозки пробували вмикати, а чому ж то так і як?
Чи ні, на рахунок мозку в кацапів то напевно марні надії. Де в людей мозок там в них тялявізор...
У нас є стільки ракет, щоб їх населення реально налякати ??!!!!
Вони херачать, тому що можуть !!
а потрощений київ, но ні
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
Нехай тюнінгують свої балкони ))
Хочем ще хочемо ще хочемо ще хочемо ще хочемо ще
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Молимо щоб було більше такої Двіжухи!! Не дай Господи спати масквабадівцям!! Не дай їм спокою та Добра!! 🙏🙏🙏🙏 Дай їм кари
Кари кари кари !!