Росія відчуває гострий дефіцит ракет ППО через далекобійні удари України, - CBS News

Успішні далекобійні удари України призвели до гострого дефіциту ракет-перехоплювачів до російських зенітно-ракетних комплексів С-300. Це дозволяє ЗСУ ефективніше нищити військові об'єкти у глибокому тилу РФ.

Про це пише CBS News, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Критичне скорочення запасів для С-300 у РФ

Троє українських високопосадовців, обізнаних з оцінками розвідки, підтвердили американським журналістам, що ворог стикається із серйозним дефіцитом ракет-перехоплювачів для комплексів С-300.

За даними спецслужб, оприлюдненими профільним виданням The New Voice of Ukraine, ще у 2025 році Росія мала у своєму арсеналі понад 400 перехоплювачів для систем ППО модифікацій С-300ПМ та С-400. Наразі ця цифра суттєво зменшилася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено танкер "тіньового флоту" РФ та міст на ТОТ Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Українські чиновники не уточнили, скільки перехоплювачів досі є у Росії, але вони відзначили "скорочення російських запасів ракет "земля-повітря" С-300 і назвали кілька причин.

Терор проти цивільних: Російське командування тривалий час використовувало дефіцитні С-300 не за призначенням, перепрофілювавши її в ракети "земля-земля" для ударів по Україні. Українські удари дронами: Поява в України потужніших і швидших безпілотників, зокрема оснащених реактивними двигунами, змусила росіян масово витрачати дорогі перехоплювачі, які зазвичай тримали для захисту від ракет. Полювання за радарами: ЗСУ свідомо влаштували "полювання" на самі комплекси ППО, вибиваючи дивізіони С-300 та С-400 у Криму, на окупованій Луганщині та в прикордонних областях РФ.

Читайте також: ЗСУ знищили російський ЗРК С-300 на ТОТ Запоріжжя, - Генштаб

Дрони дешевші за ракети

Відомий експерт з питань російських збройних сил Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначає, що математика цієї війни наразі працює проти Кремля.

"Багато російських ракет ППО витрачаються з такою швидкістю, що це не може тривати довго. Україна наразі спроможна виробляти значно більше безпілотників для ударів у глибину, ніж Росія, в деяких випадках, може виробити дефіцитних ракет ППО", - підкреслив аналітик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія через дефіцит бензину буде імпортувати його морем, – Reuters

Дефіцит чипів: санкції заблокували оборонні заводи РФ

Поповнити дефіцит радянських С-300 Росії вкрай важко. Як розповів CBS News український чиновник, через жорсткі західні санкції Москва відчуває нестачу ключових імпортних компонентів для збирання ракет, зокрема головок самонаведення та модулів управління, які раніше постачалися від західних та китайських виробників.

Водночас у ГУР МО попереджають, що попри кризу навколо С-300, Росія все ще має в розпорядженні інші ефективні, більш сучасні системи ППО (такі як "Панцир-С1", С-350 та нові серії С-400) для спроб захисту своїх стратегічних об'єктів.