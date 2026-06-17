Росія відчуває гострий дефіцит ракет ППО через далекобійні удари України, - CBS News
Успішні далекобійні удари України призвели до гострого дефіциту ракет-перехоплювачів до російських зенітно-ракетних комплексів С-300. Це дозволяє ЗСУ ефективніше нищити військові об'єкти у глибокому тилу РФ.
Про це пише CBS News, передає Цензор.НЕТ.
Критичне скорочення запасів для С-300 у РФ
Троє українських високопосадовців, обізнаних з оцінками розвідки, підтвердили американським журналістам, що ворог стикається із серйозним дефіцитом ракет-перехоплювачів для комплексів С-300.
За даними спецслужб, оприлюдненими профільним виданням The New Voice of Ukraine, ще у 2025 році Росія мала у своєму арсеналі понад 400 перехоплювачів для систем ППО модифікацій С-300ПМ та С-400. Наразі ця цифра суттєво зменшилася.
Українські чиновники не уточнили, скільки перехоплювачів досі є у Росії, але вони відзначили "скорочення російських запасів ракет "земля-повітря" С-300 і назвали кілька причин.
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Терор проти цивільних: Російське командування тривалий час використовувало дефіцитні С-300 не за призначенням, перепрофілювавши її в ракети "земля-земля" для ударів по Україні.
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Українські удари дронами: Поява в України потужніших і швидших безпілотників, зокрема оснащених реактивними двигунами, змусила росіян масово витрачати дорогі перехоплювачі, які зазвичай тримали для захисту від ракет.
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Полювання за радарами: ЗСУ свідомо влаштували "полювання" на самі комплекси ППО, вибиваючи дивізіони С-300 та С-400 у Криму, на окупованій Луганщині та в прикордонних областях РФ.
Дрони дешевші за ракети
Відомий експерт з питань російських збройних сил Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначає, що математика цієї війни наразі працює проти Кремля.
"Багато російських ракет ППО витрачаються з такою швидкістю, що це не може тривати довго. Україна наразі спроможна виробляти значно більше безпілотників для ударів у глибину, ніж Росія, в деяких випадках, може виробити дефіцитних ракет ППО", - підкреслив аналітик.
Дефіцит чипів: санкції заблокували оборонні заводи РФ
Поповнити дефіцит радянських С-300 Росії вкрай важко. Як розповів CBS News український чиновник, через жорсткі західні санкції Москва відчуває нестачу ключових імпортних компонентів для збирання ракет, зокрема головок самонаведення та модулів управління, які раніше постачалися від західних та китайських виробників.
Водночас у ГУР МО попереджають, що попри кризу навколо С-300, Росія все ще має в розпорядженні інші ефективні, більш сучасні системи ППО (такі як "Панцир-С1", С-350 та нові серії С-400) для спроб захисту своїх стратегічних об'єктів.
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Ще в 2022-2023 вони обстрілювали Україну з зенітно-ракетних комплексів С-300.
Ракети-перехоплювачі (зенітні керовані ракети) для комплексів ППО родин С-300ПМ та С-400 виробляються в Росії на підприємствах, які входять до складу державного концерну «Алмаз-Антей».
Розробником більшості цих ракет є Машинобудівне конструкторське бюро «Факел» (м. Хімки), а безпосереднє серійне виробництво та фінальну збірку здійснюють кілька ключових заводів:
Основні заводи-виробники ракет:
Московський машинобудівний завод «Авангард» (м. Москва) Це головне та найвідоміше підприємство, яке історично виробляє основні типи ракет для систем С-300 та С-400 (зокрема, серії ракет 48Н6 різних модифікацій, які є основою боєкомплекту обох комплексів).
Воскресенський агрегатний завод / ВГКАЗ (Московська обл., м. Воскресенськ / с. Фаустово) Великий оборонний об'єкт, закритий лісистою територією. Спеціалізується на фінальній збірці, спорядженні бойових частин та тестуванні ракет для С-300, С-350 та С-400. На його базі діють великі випробувальні полігони.
Машинобудівний завод імені М. І. Калініна / ЗіК (м. Єкатеринбург) Хоча цей завод більше спеціалізується на пускових установках та ракетах для лінійки С-300В (військова ППО), він також залучений до кооперації з виробництва елементів ракет та модернізації засобів ППО великої дальності.
Північний завод (м. Санкт-Петербург) Історично залучався до серійного випуску зенітних керованих ракет для ППО, зокрема для ранніх модифікацій С-300.
Головне підприємство розташоване на півночі Москви у районі Войковський.
Приблизні координати: 55.8239, 37.5255 (55°49'26" N, 37°31'32" E)
Адреса: м. Москва, вул. Клари Цеткін, 33.
2. Воскресенський агрегатний завод (ВГКАЗ)
Оборонний об'єкт із великою закритою територією у лісовому масиві біля селища Фаустово та міста Бєлоозерський.
Приблизні координати (головний в'їзд / центральний комплекс): 55.4522, 38.4552 (55°27'08" N, 38°27'19" E)
Адреса: Московська область, Воскресенський район, м. Бєлоозерський (поруч із залізничною платформою Фаустово).
3. Машинобудівний завод імені М. І. Калініна (ЗіК)
Величезний промисловий комплекс, що займає значну площу в Орджонікідзевському районі міста Єкатеринбург.
Приблизні координати: 56.8839, 60.6273 (56°53'02" N, 60°37'38" E)
Адреса: м. Єкатеринбург, проспект Космонавтів, 18.
Попри санкції, атаки безпілотників та дефіцит деяких компонентів, військово-промисловий комплекс Росії зміг не просто зберегти роботу цих підприємств, а й перевести їх на цілодобовий режим.
Ось реальний стан справ на цих об'єктах:
1. Робота у три зміни (режим «24/7»)
З кінця 2022 року всі три заводи перейшли на роботу в кілька змін. Вихідні для виробничих цехів фактично скасовані, а залучення працівників до понаднормової праці стало примусово-обов'язковим. Російська влада розглядає ППО як «парасольку», без якої їхня інфраструктура та нафтобази залишаться беззахисними, тому фінансування цих об'єктів безлімітне.
2. Стан конкретних підприємств:
ММЗ «Авангард» (Москва): Офіційні звіти уряду Москви підтверджують, що підприємство регулярно продовжує статус «промислового комплексу», отримує величезні податкові пільги та розширює штати. Вони стабільно відвантажують ракети серії 48Н6. Комплекс працює під жорсткою охороною ФСБ та ППО.
Воскресенський агрегатний завод: Завод активно набирає персонал (водіїв навантажувачів, збірників, інженерів, контролерів ВТК). Оскільки ракети сімейства 48Н6 Росія зараз використовує не лише для протиповітряної оборони, а й для щоденних терористичних ударів по наземних цілях в Україні (наприклад, по Харкову), потреба у фінальній збірці та спорядженні ракет у Воскресенську є критично високою. Цех фінального збирання працює без зупинок.
Завод імені Калініна (Єкатеринбург): Залишається головним промисловим гігантом Уралу у сфері ППО. Навіть внутрішні аварії (як-от періодичні пожежі в допоміжних приміщеннях) суттєво не вплинули на конвеєр. Російське керівництво регулярно звітує про «дострокове виконання держоборонзамовлення» цим підприємством.
3. Як вони обходять санкції?
Головне питання: як вони роблять високотехнологічні ракети без західної електроніки?
Китайський транзит: Більшість мікросхем, плат та верстатів підсанкційних брендів постачаються через мережу фірм-прокладок у Китаї, ОАЕ, Казахстані та Туреччині.
Заміна компонентів: Росіяни спростили внутрішню електроніку ракет, замінивши частину дефіцитних західних чипів цивільними аналогами (навіть побутовими) або китайськими компонентами класу промислового призначення. На точність ударів по літаках це впливає негативно, але для масових пусків по містах цього, на жаль, достатньо.
1. Метод «Вузьких місць» (Технологічна паралізація)
Замість того, щоб намагатися зрівняти з землею весь завод (що вимагає сотень тонн вибухівки), удари спрямовують на критичні точки, без яких конвеєр зупиняється повністю.
Комплекси енергопостачання та трансформаторні підстанції: Виробництво ракет вимагає величезної кількості електроенергії для специфічних процесів (наприклад, вакуумної плавки, центрифуг, кліматичних камер). Знищення унікальних силових трансформаторів високої напруги на території заводу паралізує його на місяці, оскільки виготовити нові трансформатори такого класу швидко неможливо.
Виробництво палива та спорядження: Ракетні двигуни С-300/С-400 працюють на твердому паливі. Для заводів у Воскресенську критичними є цехи змішування хімічних компонентів та заливки палива в корпуси. Вибух у такому цеху призводить до масштабної детонації та повної ліквідації лінії збірки.
Компресорні та азотні станції: Для перевірки герметичності та систем охолодження головок самонаведення потрібні промислові об'єми рідкого чи стисненого азоту/аргону. Без них тестування ракет неможливе.
2. Кібератаки та саботаж системи управління
******* ракети та їхні компоненти виготовляються на високоточних верстатах із ЧПУ (числовим програмним управлінням) - переважно імпортних (японських, німецьких, тайванських).
Програмне виведення з ладу: Впровадження специфічного шкідливого софту (на зразок відомого вірусу Stuxnet, який колись знищив ядерні центрифуги в Ірані) може змусити верстати непомітно псувати деталі під час виточування або просто заблокувати роботу материнських плат. За умов санкцій Росія не зможе офіційно викликати майстрів для ремонту чи оновлення ПЗ.
Атаки на логістичні системи: Паралізація внутрішніх серверів, які координують постачання тисяч дрібних деталей від суміжників, створює управлінський хаос і зупиняє конвеєр.
3. Спецоперації всередині об'єктів (Асиметрична війна)
Для об'єктів у глибокому тилу (наприклад, Завод ім. Калініна в Єкатеринбурзі за 1500 км від України) диверсійна робота є значно ефективнішою, ніж нальоти дронів.
Удари по залізничній інфраструктурі: Велика частина сировини (сталь, хімікати для вибухівки) та готові вироби транспортуються виключно спеціальними залізничними вагонами. Підрив внутрішніх колій, релейних шаф автоматики навколо заводів або підпали тягових підстанцій зривають графіки логістики.
Ліквідація та вербування ключових кадрів: Ракетобудування тримається на вузькому колі унікальних конструкторів, інженерів-технологів та начальників цехів збірки. Втрата або перевербування таких фахівців б'є по виробництву сильніше, ніж втрата будівлі, адже виховання нового інженера такого рівня займає десятиліття.
4. Перекриття «сірого» імпорту через дипломатичний тиск
Оскільки Росія залежить від західної мікроелектроніки (процесори, FPGA-матриці), блокування каналів постачання є безкровним, але смертельним методом для виробництва.
Вторинні санкції: Жорсткий тиск США та ЄС на компанії-прокладки в Китаї, ОАЕ та Казахстані. Якщо китайський банк чи постачальник опиняється перед вибором - втратити весь ринок США чи припинити возити чипи для ППО в Росію, вони зазвичай обирають перше. Без імпортних плат заводи будуть змушені перейти на виробництво значно простіших за технологією і менш точних ракет.