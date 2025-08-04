ЗСУ знищили російський ЗРК С-300 на ТОТ Запоріжжя, - Генштаб
2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Знищено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.
Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях", - зазначили у командуванні.
Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації, наголошує Генштаб.
"Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру", - додали там.
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Але як завжди скорше за все знищена одна машина зі складу зенітного ракетного комплексу, який складається з десятку машин.