УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10875 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
799 3

ЗСУ знищили російський ЗРК С-300 на ТОТ Запоріжжя, - Генштаб

Знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ

2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Знищено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.

Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях", - зазначили у командуванні.

Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації, наголошує Генштаб. 

"Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", виникла пожежа, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (7042) Запорізька область (3909) ЗРК (224) С-300 (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.08.2025 15:16 Відповісти
а московити їх не можуть виробляти швидко і безлімітно, тож віконце привідкрилося для випалення фашистів з нашої рідної України
показати весь коментар
04.08.2025 15:48 Відповісти
Знищення ворожого ППО це дуже добре )
Але як завжди скорше за все знищена одна машина зі складу зенітного ракетного комплексу, який складається з десятку машин.
показати весь коментар
04.08.2025 15:51 Відповісти
 
 