ЗСУ знищили російський ЗРК С-300 на ТОТ Запоріжжя, - Генштаб

2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Знищено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.

Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях", - зазначили у командуванні.

Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації, наголошує Генштаб.

"Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру", - додали там.

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