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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение огневых позиций окупантов
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ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300 на ВОТ Запорожской области, - Генштаб

Уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск

2 августа 2025 года Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. Уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс С-300.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ликвидация этой цели существенно снижает огневые способности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.

Этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях", - отметили в командовании.

Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, удержанию незаконно захваченных территорий и обеспечению оккупации, отмечает Генштаб.

"Украина продолжит борьбу до полного вывода российских оккупационных войск, восстановления территориальной целостности и установления справедливого и прочного мира", - добавили там.

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Автор: 

Генштаб ВС (6738) Запорожская область (3376) ЗРК (219) С-300 (8)


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04.08.2025 15:16 Ответить
а московити їх не можуть виробляти швидко і безлімітно, тож віконце привідкрилося для випалення фашистів з нашої рідної України
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04.08.2025 15:48 Ответить
Знищення ворожого ППО це дуже добре )
Але як завжди скорше за все знищена одна машина зі складу зенітного ракетного комплексу, який складається з десятку машин.
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04.08.2025 15:51 Ответить
супер!
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04.08.2025 16:09 Ответить
 
 