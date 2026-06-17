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Новини Удари по РФ
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Уражено танкер "тіньового флоту" РФ та міст на ТОТ Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Уражено танкер тіньового флоту РФ та міст на ТОТ

16 червня та у ніч на 17 червня Сили оборони уразили танкер тіньового флоту РФ, логістичну інфраструктуру та пункти управління російських загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Тіньовий флот

"В акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306). Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.

Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах РФ в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж - 62 002 одиниці.

Також читайте: Уражено установку переробки нафти на Московському НПЗ, пункти управління та склади ворога. У Рибінську досі вирує пожежа, - Генштаб

Інші ураження

Уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.

У районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров'яковки та Кучерова Курської області (РФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено ключову установку переробки нафти на Московському НПЗ, яка є його "серцем", - СБУ

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Генштаб ЗС (8507) росія (70468) Удари по РФ (1043)
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Приємна новина. Земля і вода мають горіти під ногами, кораблями, машинами і літаками ворога!!!
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17.06.2026 14:13 Відповісти
Дієва люстрація дронами московських окупантів на теренах України!!
Це приклад, для повного паралічного саботажу, судівсько-прокурорськими щодо ПОКАРАННЯ за злочини, вчинені ригоАНАЛЬНИМИ істотами та їх помічниками, протиУкраїнців- Майданівців під час Революції Гідності в Україні, у 2013-14 роки!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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17.06.2026 14:22 Відповісти
Санкції
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17.06.2026 15:25 Відповісти
В південно-кримському каналі води давно немає. Росіяни просто зробили засипи каналу у різних місцях та іздять через них. Так що, ці ураження мостів як укус комарика.
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17.06.2026 15:31 Відповісти
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17.06.2026 16:25 Відповісти
 
 