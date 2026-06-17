Уражено танкер "тіньового флоту" РФ та міст на ТОТ Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
16 червня та у ніч на 17 червня Сили оборони уразили танкер тіньового флоту РФ, логістичну інфраструктуру та пункти управління російських загарбників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Тіньовий флот
"В акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306). Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.
Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах РФ в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж - 62 002 одиниці.
Інші ураження
Уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.
У районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.
Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров'яковки та Кучерова Курської області (РФ).
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