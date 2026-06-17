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Новости Удары по рф
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Поражен танкер "теневого флота" РФ и мост на временно оккупированной территории Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Поражен танкер теневого флота РФ и мост на ТОТ

16 июня и в ночь на 17 июня Силы обороны нанесли удар по танкеру "теневого флота" РФ, логистической инфраструктуре и пунктам управления российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Теневой флот

"В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306). Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

Подтверждено поражение цели. Степень повреждений уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танкер использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах РФ в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тоннаж - 62 002 единицы.

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Другие поражения

Поражен автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки и автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.

В районе Великой Новоселки Донецкой области поражены командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА оккупантов в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополя и Комара Донецкой области, Олешко на Херсонщине, Малиевки на Днепропетровщине, а также Коровяковки и Кучерова Курской области (РФ).

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Генштаб ВС (8197) россия (97935) Удары по РФ (1036)
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Приємна новина. Земля і вода мають горіти під ногами, кораблями, машинами і літаками ворога!!!
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17.06.2026 14:13 Ответить
Дієва люстрація дронами московських окупантів на теренах України!!
Це приклад, для повного паралічного саботажу, судівсько-прокурорськими щодо ПОКАРАННЯ за злочини, вчинені ригоАНАЛЬНИМИ істотами та їх помічниками, протиУкраїнців- Майданівців під час Революції Гідності в Україні, у 2013-14 роки!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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17.06.2026 14:22 Ответить
Санкції
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17.06.2026 15:25 Ответить
В південно-кримському каналі води давно немає. Росіяни просто зробили засипи каналу у різних місцях та іздять через них. Так що, ці ураження мостів як укус комарика.
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17.06.2026 15:31 Ответить
 
 