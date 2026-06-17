Поражен танкер "теневого флота" РФ и мост на временно оккупированной территории Херсонской области, - Генштаб ВСУ
16 июня и в ночь на 17 июня Силы обороны нанесли удар по танкеру "теневого флота" РФ, логистической инфраструктуре и пунктам управления российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Теневой флот
"В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306). Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.
Подтверждено поражение цели. Степень повреждений уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танкер использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах РФ в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тоннаж - 62 002 единицы.
Другие поражения
Поражен автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки и автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.
В районе Великой Новоселки Донецкой области поражены командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.
Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА оккупантов в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополя и Комара Донецкой области, Олешко на Херсонщине, Малиевки на Днепропетровщине, а также Коровяковки и Кучерова Курской области (РФ).
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