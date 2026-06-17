Россия испытывает острый дефицит ракет ПВО из-за дальнобойных ударов Украины, — CBS News

Успешные удары Украины на большие расстояния привели к острому дефициту ракет-перехватчиков для российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Это позволяет ВСУ более эффективно уничтожать военные объекты в глубоком тылу РФ.

Об этом пишет CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Критическое сокращение запасов для С-300 в РФ

Трое украинских высокопоставленных чиновников, знакомых с оценками разведки, подтвердили американским журналистам, что противник сталкивается с серьезным дефицитом ракет-перехватчиков для комплексов С-300.

По данным спецслужб, обнародованным профильным изданием The New Voice of Ukraine, еще в 2025 году Россия имела в своем арсенале более 400 перехватчиков для систем ПВО модификаций С-300ПМ и С-400. В настоящее время эта цифра существенно уменьшилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен танкер "теневого флота" РФ и мост на временно оккупированной территории Херсонской области, — Генштаб ВСУ

Украинские чиновники не уточнили, сколько перехватчиков до сих пор имеется у России, но они отметили "сокращение российских запасов ракет "земля-воздух" С-300 и назвали несколько причин.

Террор против гражданского населения: российское командование длительное время использовало дефицитные С-300 не по назначению, перепрофилировав их в ракеты "земля-земля" для ударов по Украине. Украинские удары дронами: Появление у Украины более мощных и быстрых беспилотников, в частности оснащенных реактивными двигателями, заставило россиян массово расходовать дорогостоящие перехватчики, которые обычно приберегали для защиты от ракет. Охота за радарами: ВСУ сознательно устроили "охоту" на сами комплексы ПВО, выбивая дивизионы С-300 и С-400 в Крыму, на оккупированной Луганщине и в приграничных областях РФ.

Читайте также: ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300 на временно оккупированной территории Запорожской области, — Генштаб

Дроны дешевле ракет

Известный эксперт по вопросам российских вооруженных сил Института исследований внешней политики Роб Ли отмечает, что математика этой войны пока работает против Кремля.

"Многие российские ракеты ПВО расходуются с такой скоростью, что это не может продолжаться долго. Украина в настоящее время способна производить значительно больше беспилотников для ударов в глубину, чем Россия, в некоторых случаях, может произвести дефицитных ракет ПВО", — подчеркнул аналитик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия из-за дефицита бензина будет импортировать его по морю, – Reuters

Дефицит чипов: санкции заблокировали оборонные заводы РФ

Восполнить дефицит советских С-300 России крайне сложно. Как рассказал CBS News украинский чиновник, из-за жестких западных санкций Москва испытывает нехватку ключевых импортных компонентов для сборки ракет, в частности головок самонаведения и модулей управления, которые ранее поставлялись западными и китайскими производителями.

В то же время в ГУР Минобороны предупреждают, что, несмотря на кризис вокруг С-300, Россия по-прежнему располагает другими эффективными, более современными системами ПВО (такими как "Панцирь-С1", С-350 и новые серии С-400) для попыток защиты своих стратегических объектов.