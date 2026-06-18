Москву атаковали дроны: под ударом - НПЗ в Капотне. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.
По данным мониторинговых каналов, Российскую Федерацию атаковали более 300 беспилотников. Жители Московской области сообщают об атаке на Московский НПЗ, в частности отмечается, что известно как минимум о двух горящих резервуарах на территории завода.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА на российскую столицу и область и заявил, что силы противовоздушной обороны по состоянию на 7 утра якобы уничтожили 43 беспилотника.
Из-за угрозы с воздуха режим ограничения взлета и посадки - план "Ковер" - ввели сразу в четырех московских аэропортах:
- Внуково;
- Шереметьево;
- Домодедово;
- Жуковский.
Аналогичные ограничения действовали также в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.
Атака на НПЗ в Капотне: что известно?
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ в Капотне) - один из крупнейших и важнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в районе Капотня на юго-востоке Москвы.
- Владелец - "Газпром нефть".
- Мощность переработки - около 11–12 млн тонн нефти в год.
- Обеспечивает значительную часть потребностей Москвы и Московской области в топливе.
- Производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и другие нефтепродукты.
НПЗ в Капотне:
- является одним из ключевых поставщиков топлива для столичного региона;
- обеспечивает топливом гражданский транспорт, аэропорты и промышленность;
- входит в перечень критически важных объектов российской топливно-энергетической инфраструктуры.
Завод расположен примерно в 16–20 км к юго-востоку от Кремля.
После начала полномасштабной войны России против Украины Московский НПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников. В связи со стратегическим значением предприятия вокруг него усилена система противовоздушной обороны, а после отдельных атак сообщалось о временной приостановке работы отдельных технологических установок или проведении проверок. Российские власти традиционно ограничивают информацию о масштабах возможных повреждений.
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Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
нехай сидять дома та дивляться Хвуйла
Відео: https://t.me/sumyliketop/154097
Коли у рос.солдата буде нестача їжі,патронів,снарядів,він сам піде, або принаймні відійде назад без масштабних бойових дій.
Курва, вони ж в нас по житлових будинках херачать, по школах, дитсадках... от чого не знести, як той НПЗ якісь маасковські чєрьомушки? ну може б тоді козлорилі мозки пробували вмикати, а чому ж то так і як?
Чи ні, на рахунок мозку в кацапів то напевно марні надії. Де в людей мозок там в них тялявізор...
У нас є стільки ракет, щоб їх населення реально налякати ??!!!!
Вони херачать, тому що можуть !!
а потрощений київ, но ні
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
Нехай тюнінгують свої балкони ))
Хочем ще хочемо ще хочемо ще хочемо ще хочемо ще
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Молимо щоб було більше такої Двіжухи!! Не дай Господи спати масквабадівцям!! Не дай їм спокою та Добра!! 🙏🙏🙏🙏 Дай їм кари
Кари кари кари !!