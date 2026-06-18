Москву атаковали дроны: под ударом - НПЗ в Капотне. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

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По данным мониторинговых каналов, Российскую Федерацию атаковали более 300 беспилотников. Жители Московской области сообщают об атаке на Московский НПЗ, в частности отмечается, что известно как минимум о двух горящих резервуарах на территории завода.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА на российскую столицу и область и заявил, что силы противовоздушной обороны по состоянию на 7 утра якобы уничтожили 43 беспилотника.

Из-за угрозы с воздуха режим ограничения взлета и посадки - план "Ковер" - ввели сразу в четырех московских аэропортах:

Внуково;

Шереметьево;

Домодедово;

Жуковский.

Аналогичные ограничения действовали также в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.

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Атака на НПЗ в Капотне: что известно?

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ в Капотне) - один из крупнейших и важнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в районе Капотня на юго-востоке Москвы.

Владелец - "Газпром нефть".

Мощность переработки - около 11–12 млн тонн нефти в год.

Обеспечивает значительную часть потребностей Москвы и Московской области в топливе.

Производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и другие нефтепродукты.

НПЗ в Капотне:

является одним из ключевых поставщиков топлива для столичного региона;

обеспечивает топливом гражданский транспорт, аэропорты и промышленность;

входит в перечень критически важных объектов российской топливно-энергетической инфраструктуры.

Завод расположен примерно в 16–20 км к юго-востоку от Кремля.

После начала полномасштабной войны России против Украины Московский НПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников. В связи со стратегическим значением предприятия вокруг него усилена система противовоздушной обороны, а после отдельных атак сообщалось о временной приостановке работы отдельных технологических установок или проведении проверок. Российские власти традиционно ограничивают информацию о масштабах возможных повреждений.