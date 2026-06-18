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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
9 409 58

Москву атаковали дроны: под ударом - НПЗ в Капотне. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

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По данным мониторинговых каналов, Российскую Федерацию атаковали более 300 беспилотников. Жители Московской области сообщают об атаке на Московский НПЗ, в частности отмечается, что известно как минимум о двух горящих резервуарах на территории завода.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА на российскую столицу и область и заявил, что силы противовоздушной обороны по состоянию на 7 утра якобы уничтожили 43 беспилотника.

Пожежа у Московській області

Из-за угрозы с воздуха режим ограничения взлета и посадки - план "Ковер" - ввели сразу в четырех московских аэропортах:

  • Внуково;
  • Шереметьево;
  • Домодедово;
  • Жуковский.

Аналогичные ограничения действовали также в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода и Нижнекамска. 

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Атака на НПЗ в Капотне: что известно?

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ в Капотне) - один из крупнейших и важнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в районе Капотня на юго-востоке Москвы.

  • Владелец - "Газпром нефть".
  • Мощность переработки - около 11–12 млн тонн нефти в год.
  • Обеспечивает значительную часть потребностей Москвы и Московской области в топливе.
  • Производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и другие нефтепродукты.

НПЗ в Капотне:

  • является одним из ключевых поставщиков топлива для столичного региона;
  • обеспечивает топливом гражданский транспорт, аэропорты и промышленность;
  • входит в перечень критически важных объектов российской топливно-энергетической инфраструктуры.

Завод расположен примерно в 16–20 км к юго-востоку от Кремля.

После начала полномасштабной войны России против Украины Московский НПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников. В связи со стратегическим значением предприятия вокруг него усилена система противовоздушной обороны, а после отдельных атак сообщалось о временной приостановке работы отдельных технологических установок или проведении проверок. Российские власти традиционно ограничивают информацию о масштабах возможных повреждений.

Автор: 

беспилотник (5338) москва (3088) НПЗ (536) Удары по РФ (1037)
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Топ комментарии
+25
москва спальоная хохлами китайцам отдана
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18.06.2026 07:27 Ответить
+18
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18.06.2026 07:53 Ответить
+15
https://t.me/voynareal/138419 ❗️«У нас просто беспилотник за беспилотником», - у Москву прийшла війна. Масштабно палає добитий українськими дронами НПЗ.
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18.06.2026 07:26 Ответить
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https://t.me/voynareal/138419 ❗️«У нас просто беспилотник за беспилотником», - у Москву прийшла війна. Масштабно палає добитий українськими дронами НПЗ.
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18.06.2026 07:26 Ответить
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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18.06.2026 08:11 Ответить
Подивився відео, які зробили мій ранок, тепер я розумію вислів "зірвало кришку"...
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18.06.2026 08:11 Ответить
москва спальоная хохлами китайцам отдана
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18.06.2026 07:27 Ответить
Ще не віддана. Вона їм нафіг не треба з андрофагами. Це тільки за Лавру кара небесна.
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18.06.2026 08:50 Ответить
а їм бензин не потрібен..
нехай сидять дома та дивляться Хвуйла
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18.06.2026 07:27 Ответить
Росіянину не подобається "двіжуха"... "Вся москва горит нахрен!""

Відео: https://t.me/sumyliketop/154097
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18.06.2026 07:28 Ответить
Горить русня - туши бензином
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18.06.2026 07:29 Ответить
Московському НПЗ, який буквально на днях «прикурив».
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18.06.2026 07:30 Ответить
Ну ладно, назвемо Капотню Москвою. Теж норм.
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18.06.2026 07:31 Ответить
все ж таки зсередини МКАД-у, так що зарахуємо) а також наслідки виходу цтого НПЗ саме Москва відчує.
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18.06.2026 07:56 Ответить
Капотня - це житловий район у маацкві розташований на околиці міста (у Південно-Східному адміністративному окрузі) вздовж МКАД.
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18.06.2026 08:02 Ответить
тебе нтеж підаром теж можна назвати і буденорм
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18.06.2026 08:57 Ответить
Капотню потрібно добити - путлєр хвалився - ми ці заводи швидко відновлюєм
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18.06.2026 07:31 Ответить
Кацапи пишуть що вона вже зкапотнилась
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18.06.2026 08:05 Ответить
«немає сечі терпіти ці пекельні борошна»)
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18.06.2026 07:31 Ответить
Над Зеленоградом і Чорноголовкою теж були збиття і уламки. А там радіозавод і профільні НДІ.
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18.06.2026 07:32 Ответить
Паралельно, потрібні постійні удари по логістиці росіян на окупованій території,надто її головної гілки Ростов-Крим.
Коли у рос.солдата буде нестача їжі,патронів,снарядів,він сам піде, або принаймні відійде назад без масштабних бойових дій.
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18.06.2026 07:35 Ответить
ну можуть кацапи мене розважити з ранку
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18.06.2026 07:41 Ответить
У вічну боротьбу між телевізором та холодильником раптом несподівано втрутився бензин.
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18.06.2026 07:44 Ответить
Капотня перетворилася на копотню, скоро піде нефтяний дощик
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18.06.2026 07:45 Ответить
Москвичі, шо ви мнете тіті, беріть відра і біжіть гасити копотню
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18.06.2026 07:47 Ответить
Якесь НЛО

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18.06.2026 07:50 Ответить
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18.06.2026 07:53 Ответить
Оце так ранок! Що в мене у холодильнику зі спиртного?
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18.06.2026 07:57 Ответить
🍷🍾
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18.06.2026 07:59 Ответить
До речі, впевнений що у Туапсе такий же настрій...
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18.06.2026 08:07 Ответить
Мацква апять в агнє! Чьто же єта такоє?
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18.06.2026 07:58 Ответить
Кацапи пишуть, що нпз більше нема
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18.06.2026 08:00 Ответить
https://t.me/voynareal/138435 В москві відкрили портал в пекло - як приємно з самого ранку бачити столицю рф усю у вогні
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18.06.2026 08:00 Ответить
ооо вот это норм разгорелось,чтото и панцыри на вышках не помогли)))а может они бутафорские для успокоения дорогих мацвичей)
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18.06.2026 08:00 Ответить
Ну чьо масквічі как двіжуха та ???
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18.06.2026 08:01 Ответить
Мало мало мало мало мало 🙏🙏🙏🙏
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18.06.2026 09:04 Ответить
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18.06.2026 08:03 Ответить
я правильно понимаю капотня это аля у нас бровари?)
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18.06.2026 08:05 Ответить
шо Бровари, москва вся горить
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18.06.2026 08:07 Ответить
Капо́тня - район, расположенный в Юго-Восточном административном округе и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование в городе Москве. В течение долгого времени считался самым экологически неблагоприятным районом Москвы из-за нахождения тут Московского нефтеперерабатывающего завода,
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18.06.2026 08:11 Ответить
Ні, скоріше Троєщина.
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18.06.2026 09:02 Ответить
НПЗ то, звичайно добре, але...
Курва, вони ж в нас по житлових будинках херачать, по школах, дитсадках... от чого не знести, як той НПЗ якісь маасковські чєрьомушки? ну може б тоді козлорилі мозки пробували вмикати, а чому ж то так і як?
Чи ні, на рахунок мозку в кацапів то напевно марні надії. Де в людей мозок там в них тялявізор...
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18.06.2026 08:05 Ответить
Ти фашіст?Хай бачать як горить і сцються суки
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18.06.2026 08:24 Ответить
Ой мля...
У нас є стільки ракет, щоб їх населення реально налякати ??!!!!
Вони херачать, тому що можуть !!
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18.06.2026 09:03 Ответить
це потрібно для оголошення мобілізації на Свиноросії. Для цього абрамович приїжджав. Це не заслуга квартального чмоні
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18.06.2026 08:06 Ответить
Вам з Польші видніше політолог ви недороблений-гавкати з підвворіття легко-що робити?
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18.06.2026 08:26 Ответить
Думати перед тим, як щось робити.
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18.06.2026 08:48 Ответить
До 1960 року капотня не була москвою. Оно би конечно зеленим видати це відповіддю з
а потрощений київ, но ні
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18.06.2026 08:10 Ответить
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18.06.2026 08:12 Ответить
"Це все ж було " мацкву готують до другого пришестя Наолеона.Палять все щоб ворогу нічого не залишилося.Всі в ліса,на болота.
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18.06.2026 08:13 Ответить
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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18.06.2026 08:14 Ответить
Ранок почався з приємної новини . Слава ЗСУ.
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18.06.2026 08:18 Ответить
москаліто, закривай капот! 👍🔱
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18.06.2026 08:25 Ответить
Ботва повилазила і ниє, шо це не москва. Ок, хай буде не москва, зато нпз московський 😁😁😁😁😁😁😁😁
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18.06.2026 08:40 Ответить
Та то не ботва, то відділ статистики вибитих шибок безпосередньо у центрі маскви з спеціального інституту зради )
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18.06.2026 08:49 Ответить
Шибки то святе ))))
Нехай тюнінгують свої балкони ))
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18.06.2026 08:54 Ответить
Яка приємна новина зранку після вибухів в Києві вночі ) А я не вірив що дрони долетіти до маскви можуть, вірив тільки у ракети ) В інеті писали, що кацапи тільки за минулий рік стягнули туди 40 панцирів, а усього там вже більше 130 одиниць ппо трьома кільцями. Який я радий, що помилявся ! Молодці специ Мадяра та СБУшники, знайшли таки підходи, так тримати !!
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18.06.2026 08:41 Ответить
Цікаво що буде з тими ппошниками, які вже другий раз пропускають наші дрони до столиці болот. ***** ж зі своїми пропагандонами запевняло що там найкраще ппо у світі. Чи гєрасімов з собяніним не наважаться ***** у бункері на валдаї доповісти що відбувається у маскві ?
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18.06.2026 09:07 Ответить
Теперь осталось выяснить одно, это уже движуха или ещё нет.... ну а то что не скучно, это факт...
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18.06.2026 08:43 Ответить
Мало мало мало мало мало мало мало мало мало мало
Хочем ще хочемо ще хочемо ще хочемо ще хочемо ще
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Молимо щоб було більше такої Двіжухи!! Не дай Господи спати масквабадівцям!! Не дай їм спокою та Добра!! 🙏🙏🙏🙏 Дай їм кари
Кари кари кари !!
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18.06.2026 08:53 Ответить
 
 